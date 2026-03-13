Массовую драку среди школьниц расследуют в Таразе
Конфликт произошел на минувшей неделе, но стал широко обсуждаться в сети только сейчас, передает корреспондент агентства Kazinform.
Пользователи утверждают, что на улице в Таразе группа девушек избила ученицу девятого класса школы № 51. В публикациях говорится, что в драке участвовали несколько подростков, а пострадавшая получила тяжелые травмы.
Утверждается, что девочка находилась в реанимации после произошедшего и не могла самостоятельно передвигаться.
В управлении здравоохранения Жамбылской области эту информацию частично опровергли.
По данным ведомства, школьница действительно была госпитализирована, однако в реанимации она не находилась. Девочка проходила лечение в отделении нейрохирургии областной детской больницы.
Полицейские сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
— Все участники драки установлены и доставлены в полицию. Родители школьниц привлечены к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. Также действия подростков были рассмотрены на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, по результатам которой их поставили на профилактический учет, — сообщили в ведомстве.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По итогам будет принято соответствующее процессуальное решение.
