Массовую драку среди школьниц расследуют в Таразе

Пользователи утверждают, что на улице в Таразе группа девушек избила ученицу девятого класса школы № 51. В публикациях говорится, что в драке участвовали несколько подростков, а пострадавшая получила тяжелые травмы.

Утверждается, что девочка находилась в реанимации после произошедшего и не могла самостоятельно передвигаться.

В управлении здравоохранения Жамбылской области эту информацию частично опровергли.

По данным ведомства, школьница действительно была госпитализирована, однако в реанимации она не находилась. Девочка проходила лечение в отделении нейрохирургии областной детской больницы.

Полицейские сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

— Все участники драки установлены и доставлены в полицию. Родители школьниц привлечены к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. Также действия подростков были рассмотрены на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, по результатам которой их поставили на профилактический учет, — сообщили в ведомстве.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По итогам будет принято соответствующее процессуальное решение.

