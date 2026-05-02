Заморозки и дожди: по всему Казахстану объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану на 3 мая, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

3 мая на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ночью на западе области ожидаются заморозки 2 градуса.

На западе, севере, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются дождь, гроза, шквал, в горных и предгорных районах области сильный дождь, град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на западе, севере, юге, в горных и предгорных районах области порывы 15-20 м/с. На севере области ожидается высокая пожарная опасность.

В предгорных, горных районах Алматинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Днем на западе, юге, в предгорных, горных районах области гроза. Ветер западный днем на западе, востоке, юге, в горных районах области порывы 15-20, временами 25 м/с.

На западе, севере Атырауской области ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-восточный на юге области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Актюбинской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на южный днем на севере, в центре области порывы 15-18 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер западный ночью на западе области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. Ночью на западе области ожидаются заморозки 1 градус. На западе области ожидается высокая пожарная опасность.

В области Абай ожидается ветер северо-восточный в Аягозском районе порывы 15-20 м/с. На востоке, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных районах области Жетысу ожидаются дождь, гроза. Ветер восточный на востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке, юге области чрезвычайная пожарная опасность.

На юге области Улытау ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-восточный утром и днем на юге области порывы 15-18 м/с. На востоке области сохраняется, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-восточный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

На востоке, в центре Кызылординской области ожидаются дождь, гроза, днем пыльная буря, шквал. Ветер северо-восточный, восточный днем на востоке, в центре области 15-20 м/с. На востоке, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере Костанайской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман.

На юге, востоке Карагандинской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, севере, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе Павлодарской области ожидаются заморозки 1 градус. На севере, западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе Восточно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, северо-западе, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал, в горных районах области сильный дождь. Ночью и утром в горных районах области туман. Ветер северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В центре, на западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, в центре Мангистауской области ожидается туман.