Дело о гибели ученика в туалете школы Тараза дошло до приговора

Трагедия произошла утром одного из учебных дней в средней школе № 47. По данным следствия, между двумя девятиклассниками возник конфликт, который перерос в драку в здании школы. В результате один из подростков получил тяжелую травму шеи и скончался. Как установил суд, смерть наступила по неосторожности вследствие полученных телесных повреждений.

После происшествия подозреваемый подросток был установлен в ходе оперативно-розыскных мероприятий и помещен в изолятор временного содержания. По факту случившегося было начато досудебное расследование по части 3 статьи 106 Уголовного кодекса Республики Казахстан – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

В ходе судебного разбирательства вина подсудимого была подтверждена показаниями свидетелей, заключениями экспертиз и вещественными доказательствами. Сам подросток вину признал частично. Потерпевшая сторона также заявила гражданский иск о возмещении морального вреда.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства – несовершеннолетний возраст подсудимого, частичное признание вины и положительную характеристику. Отягчающих обстоятельств установлено не было. С учетом требований уголовного законодательства срок наказания для несовершеннолетних, а также правил назначения наказания при наличии смягчающих обстоятельств, суд пришел к выводу о возможности назначения наказания ниже максимального порога.

В результате подсудимый был признан виновным и приговорен к 6 годам 8 месяцам лишения свободы. Кроме того, суд взыскал с его законных представителей моральный вред в размере 10 млн тенге в пользу потерпевшей стороны.

Ранее сообщалось, что в Таразе задержали подростка, подозреваемого в убийстве одноклассника.