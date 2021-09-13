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    15:18, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Массовую драку сняли на видео в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Сети распространяется видео массовой драки, которая произошла в одном из поселков Алматинской области. Полиция выясняет детали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео появилось в Instagram. На нем можно увидеть, как толпа устроила массовые разборки возле домов. Дерущихся разнимают женщины.

    «Дача Мерей. В Индии каждая драка заканчивается танцем. А у нас каждый танец дракой. Илийский район», - говорится в посте.

    В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что в настоящее время сотрудниками Илийского РУП проводятся проверочные мероприятия.

    «Выясняются все детали и обстоятельства массовой драки в поселке Междуреченский, а также все участники происшествия. При этом, в полицию по данному факту с заявлением никто не обращался, и в больницу с телесными повреждениями никто не поступал. О результатах проверки будет сообщено дополнительно» - отметили в пресс-службе ДП Алматинской области.



    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматинская область Происшествия
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