Массовую драку сняли на видео в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Сети распространяется видео массовой драки, которая произошла в одном из поселков Алматинской области. Полиция выясняет детали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео появилось в Instagram. На нем можно увидеть, как толпа устроила массовые разборки возле домов. Дерущихся разнимают женщины.

«Дача Мерей. В Индии каждая драка заканчивается танцем. А у нас каждый танец дракой. Илийский район», - говорится в посте.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что в настоящее время сотрудниками Илийского РУП проводятся проверочные мероприятия.

«Выясняются все детали и обстоятельства массовой драки в поселке Междуреченский, а также все участники происшествия. При этом, в полицию по данному факту с заявлением никто не обращался, и в больницу с телесными повреждениями никто не поступал. О результатах проверки будет сообщено дополнительно» - отметили в пресс-службе ДП Алматинской области.



