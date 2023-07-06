Массовое отравление в Кентау: жуткие подробности обнародовали санврачи

КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - Первые итоги расследования показали, что в жареной курице, которым кормили в кафе Ризык Рауаны был возбудитель сальмонеллеза. Опасные для жизни бактерии обнаружили и в организме сотрудников кафе быстрого питания. Шести работникам диогнастировали стафилококк, все они обслуживали отравившихся людей. За ними сейчас наблюдают врачи. Расследование продолжается, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Otyrar.kz.

«Из 37 проб пищи, взятых на лабораторное исследование, положительный результат выявлен у 16. Среди продуктов, взятых в очаге согласно пробам микробиологического исследования, в продукции чикен была обнаружена сальмонеллез. Кроме того, из 6 работников, оказывающих услуги в данном месте питания, а именно, у повара, помощника повара, официанта, тех. персонала, кассира, сотрудника службы доставки выявлен стафилококк, у двух сотрудников, а имено сотрудника который готовил салаты и работник столовой обнаружены возбудители сальмонеллы», - сообщил руководитель ДСЭК Туркестанской области Нурбек Нышанов.

Инфекционные больницы Кентау и Туркестана начали переполняться пациентами с одинаковыми симптомами 27 июня. После перекуса в кафе Ризык Рауаны на больничных койках оказались 100 человек. Большинство пациентов — несовершеннолетние. Среди тех, кому понадобилась срочная госпитализация и трое беременных женщин. Большинство пострадавших уже выписали. Однако, они все еще находятся под присмотром врачей.

«Последний пациент был зарегистрирован 30 июня. 67 пациентов, госпитализированных в центральную городскую больницу Кентау, полностью выздоровели. Из 8 пациентов туркестанской центральной городской больницы 6 выписаны домой, 2 пациента продолжают лечение. Специалисты департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области и Кентауского городского управления продолжают проверку соответствующие мероприятия в очаге, где произошло пищевое отравление», - отметил Н. Нышанов.

О массовом отравлении жителей Кентау сообщалось 28 июня. Число отравившихся едой в фаст-фуд центре «Ризык-Рауаны» достигло 92 человек. Из них 40 подростков в возрасте до 14 лет, 3 беременные женщины.

По данному факту городским отделом полиции Кентау возбуждено уголовное дело, ведется досудебное расследование.