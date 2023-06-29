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Число отравившихся фаст-фудом в Кентау достигло 92 человек

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
29 Июня 2023, 17:52
Число отравившихся фаст-фудом в Кентау достигло 92 человек

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Число отравившихся фаст-фудом в городе Кентау достигло 92 человек. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Аскар Искаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Число отравившихся едой в фаст-фуд центре «Ризык-Рауаны» достигло 92 человек. Из них 40 подростков в возрасте до 14 лет, 3 беременные женщины.

По данному факту городским отделом полиции Кентау возбуждено уголовное дело, ведется досудебное расследование.

Жители с жалобами на повышение температуры тела, тошноту и диарею начали попадать в больницу 27 июня. Все они принимали пищу в одном кафе.

В указанном заведении общепита массовое отравление регистрируется уже в третий раз. В августе прошлого года отравились 8 человек, в октябре 168 человек.

Службой санитарно-эпидемиологического контроля приняты соответствующие меры в рамках законодательства.

В первый раз на индивидуального предпринимателя был наложен штраф в размере 230 МРП, дано предписание об устранении нарушений.

После второго массового отравления городским отделом полиции было начато досудебное расследование по статье 304 часть 1 Уголовного кодекса РК. По итогам расследования была назначена внеплановая проверка со стороны санитарно-эпидемиологической службы.

Собственник заведения был признан подозреваемым, в его действиях был установлен состав уголовного правонарушения. Тем не менее, в связи с примирением предпринимателя с потерпевшими, городской отдел полиции Кентау вынес постановление о прекращении уголовного дела.

После этого в отношении собственника заведения общепита, индивидуального предпринимателя Ж.Тажибайулы управлением санитарно-эпидемиологического контроля города Кентау был составлен протокол об административном правонарушении, материалы были направлены в городской суд.

На основании вышеуказанных 3 фактов городской отдел полиции Кентау возбудил уголовное дело по статье 304 часть 1 Уголовного кодекса РК. В результате расследования выявлены многочисленные нарушения.

«Работники объекта не полностью прошли предварительное профилактическое медицинское обследование. Только у 12 из 20 сотрудники имеют медицинские книжки. Не на все сырье и готовую продукцию есть документы, подтверждающие безопасность, при хранении продукции не соблюдалось их товарное соседство. То есть, мясная продукция, продукция из мяса птицы, молочные продукты, овощи и фрукты, все хранилось вперемешку в одном холодильнике. Не предусмотрено места для хранения личной и специальной одежды работников, их личных вещей. Не выделено специальной посуды для хранения яиц, их мыться, превышаются сроки хранения продукции. Взятые на исследование в лабораторию пробы обрабатываются», – говорится в информации, распространенной пресс-службой департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области.

О массовом отравлении жителей Кентау сообщалось 28 июня.


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