    15:16, 11 Март 2026 | GMT +5

    Массовое отравление пищей произошло в Бишкеке

    В Кыргызстане зарегистрирован случай группового пищевого отравления, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

    По данным Департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ КР, за медицинской помощью обратились 13 человек, из них 11 госпитализированы, 2 получают амбулаторное лечение. Согласно предварительной информации, отравление связано с употреблением пищи, приготовленной в одной из столичных столовых.

    Санитарно-эпидемиологической службой проведено внеплановое обследование заведения, отобраны пробы продукции для лабораторных исследований.

    За выявленные нарушения столовую закрыли и оштрафовали на сумму 23 тыс. сомов. Эпидемиологическое расследование продолжается.

    В январе 2026 года сообщалось об отравлении фастфудом в точке быстрого питания в Бишкеке.

    Гульмира Абдрахманова
