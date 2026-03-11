Массовое отравление пищей произошло в Бишкеке

По данным Департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ КР, за медицинской помощью обратились 13 человек, из них 11 госпитализированы, 2 получают амбулаторное лечение. Согласно предварительной информации, отравление связано с употреблением пищи, приготовленной в одной из столичных столовых.

Санитарно-эпидемиологической службой проведено внеплановое обследование заведения, отобраны пробы продукции для лабораторных исследований.

За выявленные нарушения столовую закрыли и оштрафовали на сумму 23 тыс. сомов. Эпидемиологическое расследование продолжается.

В январе 2026 года сообщалось об отравлении фастфудом в точке быстрого питания в Бишкеке.