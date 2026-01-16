Массовое отравление фастфудом произошло в Бишкеке

По данным Департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ КР, всего пострадало 17 человек, в том числе 4 детей. Отравление связано с употреблением шаурмы, приобретенной накануне в точке фастфуда.

Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Стационарное лечение в Республиканской клинической инфекционной больнице проходят 13 граждан, медпомощь в амбулаторных условиях получают 4 человека.

Специалистами Центра госсанэпиднадзора г. Бишкек проведена внеплановая проверка объекта общественного питания, отобраны пробы ингредиентов и остатков продукции для лабораторных исследований. За выявленные нарушения точку фастфуда закрыли и оштрафовали на сумму 41 тыс. сомов.

Эпидемиологическое расследование продолжается.

Ранее сообщалось о случае пищевого отравления вшкольной столовой в Бишкеке.