Массовое ДТП произошло на трассе в Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, 13 декабря на автодороге Астана — Ерейментау — Шидерты в направлении города Павлодара, на 94–95 км произошло дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомашин.

— По предварительным данным, в результате ДТП два человека с различными телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение. Один пассажир скончался на месте происшествия, — поделились в ведомстве.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято соответствующее процессуальное решение.

Полицейские напомнили акмолинцам и гостям области, что участникам дорожного движения необходимо соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, а также следить за техническим состоянием транспортных средств.

