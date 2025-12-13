РУ
    Массовое ДТП произошло на трассе в Акмолинской области

    В результате ДТП с участием семи автомашин на трассе в Акмолинской области один человек погиб и двое были госпитализированы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Массовое ДТП произошло на трассе в Акмолинской области
    Фото: ДП Акмолинской области

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, 13 декабря  на автодороге Астана — Ерейментау — Шидерты в направлении города Павлодара, на 94–95 км произошло дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомашин.

    — По предварительным данным, в результате ДТП два человека с различными телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение. Один пассажир скончался на месте происшествия, — поделились в ведомстве. 

    В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято соответствующее процессуальное решение.

    Полицейские напомнили акмолинцам и гостям области, что участникам дорожного движения необходимо соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, а также следить за техническим состоянием транспортных средств.

    Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП с участием КамАЗа в Павлодарской области. 

    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
