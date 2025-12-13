Два человека погибли в столкновении с КамАЗом в Павлодарской области

В полиции сообщили, по предварительным данным установлено, что водитель КамАЗа с прицепом выехал на встречную полосу движения и в этот момент врезался во внедорожник Great Wall. Учитывая, что на улице гололед, обе машины вылетели в кювет.

Меж тем, в результате столкновение два человека погибли и еще один пострадал. По факту полицейские завели уголовное дело.

— Подозреваемый водитель водворен в ИВС. Автомашины водворены на специализированную стоянку. Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе расследования, — сообщили в ДП Павлодарской области.

Напомним, на трассе под Алматы в ДТП погибли четыре человека. Установлено, что водитель легковушки выехал на встречку, совершив столкновение.