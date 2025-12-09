Четверо погибли в ДТП на трассе под Алматы

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщили в ДП Алматинской области, авария произошла 5 декабря на 80-м километре автодороги Алматы — Кокпек — Коктал — Шонжы.

По предварительным данным, водитель автомобиля Audi A6, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan Cefiro.

В результате ДТП оба водителя и двое пассажиров скончались на месте от полученных травм. Еще трое пассажиров с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу.

В настоящее время проводится досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ход расследования взят на контроль руководством департамента полиции региона.

Ранее виновника смертельного ДТП в области Жетысу приговорили к пяти годам лишения свободы.