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    16:23, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Массовый падеж овец зафиксирован в Карагандинской области

    В поселке Долинка города Шахтинска Карагандинской области был зафиксирован факт падежа более 100 голов мелкого рогатого скота. Специалисты предполагают, что овцы умерли в результате отравления, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Массовый падеж овец зафиксирован в Карагандинской области
    Кадр из видео

    В социальных сетях появилось видео падежа овец в поселке Долинка.  На видео можно увидеть, как вся степь усеяна трупами животных. Владельцы домашнего скота обеспокоены ситуацией. Местная власть прокомментировала ЧП.

    — После выпаса на обычном пастбище, которое ежедневно используется для скота, зафиксирован случай отравления МРС. Животные пили из одного источника воды. Предварительно установлено, что падёж, вероятно, произошёл в результате отравления, — сообщили в ааимате города Шахтинска.

    По предварительным данным, умерло 105 овец. Скот пасся на территории Абайского района, Карагандинского сельского округа, села Жартас, граничащей с поселком Долинка.

    Также в акимате добавили, что проводится комплекс лабораторных исследований. Точные причины падежа будут установлены по их результатам.

    — Эпизоотическая ситуация остается стабильной и находится под контролем — случаев особо опасных инфекций не зарегистрировано. Специалисты областной ветеринарной станции продолжат работу по выявлению источника и недопущению подобных случаев, — прокомментировали в акимате города Шахтинска.

    Ранее сообщалось, что в РК появилась возможность следить за состоянием сельскохозяйственных животных в режиме онлайн с помощью специальной смарт-системы. 

    Теги:
    Сельское хозяйство Регионы Казахстана Регионы Карагандинская область Животные Происшествия
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
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