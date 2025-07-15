Массовый падеж овец зафиксирован в Карагандинской области

В социальных сетях появилось видео падежа овец в поселке Долинка. На видео можно увидеть, как вся степь усеяна трупами животных. Владельцы домашнего скота обеспокоены ситуацией. Местная власть прокомментировала ЧП.

— После выпаса на обычном пастбище, которое ежедневно используется для скота, зафиксирован случай отравления МРС. Животные пили из одного источника воды. Предварительно установлено, что падёж, вероятно, произошёл в результате отравления, — сообщили в ааимате города Шахтинска.

По предварительным данным, умерло 105 овец. Скот пасся на территории Абайского района, Карагандинского сельского округа, села Жартас, граничащей с поселком Долинка.

Также в акимате добавили, что проводится комплекс лабораторных исследований. Точные причины падежа будут установлены по их результатам.

— Эпизоотическая ситуация остается стабильной и находится под контролем — случаев особо опасных инфекций не зарегистрировано. Специалисты областной ветеринарной станции продолжат работу по выявлению источника и недопущению подобных случаев, — прокомментировали в акимате города Шахтинска.

Ранее сообщалось, что в РК появилась возможность следить за состоянием сельскохозяйственных животных в режиме онлайн с помощью специальной смарт-системы.