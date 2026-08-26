Массовые протесты из-за нарушений на экзаменах проходят в Индии

Тысячи молодых людей вышли на акции протеста в индийском штате Джаркханд из-за предполагаемых нарушений при проведении экзаменов для поступления на государственную службу, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW .

Протесты продолжаются в столице штата Ранчи уже более двух недель. Демонстранты требуют отменить результаты спорных экзаменов и провести независимое расследование предполагаемых нарушений.

В понедельник полиция применила водометы против протестующих, когда они попытались прорваться через заграждения по пути к зданию Законодательного собрания Джаркханда.

Одним из главных требований участников акций стало расследование результатов экзамена Комиссии государственной службы Джаркханда. Поводом для недовольства стала публикация в интернете экзаменационного листа кандидата, который, как утверждается, прошел в следующий этап, несмотря на то, что выполнил лишь небольшую часть заданий.

После этого полиция задержала кандидата, оказавшегося в центре скандала, а также еще десять человек. Председатель комиссии подал в отставку.

Власти штата после переговоров согласились приостановить результаты спорного экзамена этого года. Еще три члена комиссии покинули свои должности.

Однако протестующие считают принятые меры недостаточными. Они также требуют отменить результаты другого крупного экзамена для приема на государственную службу и провести федеральное расследование предполагаемых нарушений в системе найма.

Кроме того, участники акций настаивают на повышении прозрачности экзаменационных процедур, внедрении биометрической идентификации, усилении защиты от утечек заданий и ответственности должностных лиц и частных организаций, участвующих в проведении экзаменов.

Глава правительства штата Джаркханд Хемант Сорен заявил о готовности к диалогу с протестующими.

Ранее аналогичные скандалы, связанные с экзаменами при приеме на государственную службу, возникали в штатах Бихар, Уттар-Прадеш и Раджастхан.

Напомним, Пралхад Джоши официально вступил в должность министра образования Индии, сменив Дхармендру Прадхана, который ушел в отставку после массовых протестов, вызванных скандалом с утечкой экзаменационных заданий.

В мае этого года более 2,2 млн абитуриентов сдавали национальный вступительный экзамен в медицинские вузы NEET-UG в более чем 550 городах Индии. Однако спустя несколько дней результаты были аннулированы после подтверждения факта утечки экзаменационных заданий.

Скандал спровоцировал массовые протесты по всей стране. Участники требовали отставки министра образования, выплаты компенсаций семьям абитуриентов, покончивших с собой после экзаменационного скандала, а также прекращения уголовного преследования протестующих. После нескольких дней переговоров власти согласились выполнить основные требования протестного движения, а Дхармендра Прадхан подал в отставку.

После объявления об отставке Прадхана организаторы молодежных протестов из движения Cockroach Janta Party (CJP, «Народная партия тараканов») сообщили о прекращении акций.