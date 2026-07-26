Новый министр образования Индии приступил к работе после отставки предшественника

Пралхад Джоши официально вступил в должность министра образования Индии, сменив Дхармендру Прадхана, который ушел в отставку после массовых протестов, вызванных скандалом с утечкой экзаменационных заданий, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС .

— Сегодня я вступил в должность министра образования. Благодарен уважаемому премьер-министру Нарендре Моди за доверие, — написал Джоши в социальной сети X.

Today, I assumed charge as the Union Minister for Education.



I am grateful to Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi ji for placing his faith in me and entrusting me with this responsibility. I accept it with humility and a deep sense of duty.



ಇಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ… pic.twitter.com/Ge2ulvf3L8 — Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) July 26, 2026

При этом он сохранил за собой посты министра по делам потребителей, продовольствия и общественного распределения, а также министра новых и возобновляемых источников энергии. В первый день работы Джоши провел совещание с сотрудниками Министерства образования Индии.

Напомним, в мае этого года более 2,2 млн абитуриентов сдавали национальный вступительный экзамен в медицинские вузы NEET-UG в более чем 550 городах Индии. Однако спустя несколько дней результаты были аннулированы после подтверждения факта утечки экзаменационных заданий.

Скандал спровоцировал массовые протесты по всей стране. Одним из крупнейших стало несанкционированное шествие «Марш к парламенту», организованное 20 июля движением CJP в центре Нью-Дели. Участники требовали отставки министра образования, выплаты компенсаций семьям абитуриентов, покончивших с собой после экзаменационного скандала, а также прекращения уголовного преследования протестующих.

После нескольких дней переговоров власти согласились выполнить основные требования протестного движения, а Дхармендра Прадхан подал в отставку.

После объявления об отставке Прадхана организаторы молодежных протестов из движения Cockroach Janta Party (CJP, «Народная партия тараканов») сообщили о прекращении акций. Возобновили работу станции метро Нью-Дели, ранее закрытые по соображениям безопасности, также были сняты ограничения движения транспорта в районе обсерватории Джантар-Мантар, где проходили протесты.