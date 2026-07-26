Протестное движение «Тараканы» в Индии завершило акции после отставки министра образования

Министр образования Индии Дхармендра Прадхан в субботу объявил о своей отставке после нескольких недель массовых протестов молодежи из‑за предполагаемых утечек экзаменационных заданий и нарушений в системе образования, передает Kazinform со ссылкой на Euronews .

— Мне больно наблюдать за событиями последних десяти дней. Для меня это не вопрос личного престижа. Я направил премьер‑министру письмо о своей отставке, — заявил Прадхан в обращении, опубликованном в социальной сети X.

Возглавляющая протесты, сформированная в социальных сетях партия Cockroach Janta Party (CJP) заявила после отставки Прадхана, что в ходе очередного раунда переговоров были выполнены все ее требования и что она сворачивает акции протеста, сосредоточенные вокруг площадки для демонстраций Джантар‑Мантар в центре Нью‑Дели.

— Мы призываем всех мирно покинуть места протестов, — заявил на брифинге в Нью‑Дели Ашутош Ранка, представитель CJP, запустившей протестное движение.

Ранее сообщалось о том, что индийская молодежь-тараканы требует отставки министра образования страны. Движение возглавляет 24-летний Абхиджит Дипке, недавно вернувшийся на родину после окончания Бостонского университета. Вернувшись, он решил перенести протест из социальных сетей на улицы. Поводом для объединения молодежи стали скандалы с утечками экзаменационных заданий и нарушениями при проведении вступительных испытаний.

История движения началась неожиданно. Председатель Верховного суда Индии в одной из дискуссий сравнил молодежь с тараканами.

— А что, если все тараканы объединятся? — ответил Дипке публикацией в X.

Пост мгновенно стал вирусным. Сегодня страница движения в Instagram насчитывает более 22 млн подписчиков — вдвое больше, чем у правящей партии страны.

После первой акции в Нью-Дели 6 июня протесты охватили Мумбаи, Бангалор и Нагпур.

Отставка Прадхана стала первой серьезной уступкой правительства премьер‑министра Нарендры Моди одной из самых заметных волн общественного недовольства, с которыми власти сталкивались в последние годы.

За более чем 12 лет пребывания Моди у власти правительство редко уступало продолжительному общественному давлению. Самым заметным исключением стал 2021 год, когда власти были вынуждены отменить спорные законы о сельском хозяйстве после годичного протеста фермеров.