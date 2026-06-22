Индийская молодежь-тараканы требует отставки министра образования страны

Участники молодежного движения Cockroach Janta Party («Партия народа-таракана») разбили лагерь в центре Нью-Дели и отказываются уходить, невзирая на требования полиции. Поводом для протеста стал громкий скандал с утечкой экзаменационных заданий — молодежь требует отставки министра образования Индии Дхармендры Прадхана, передает Kazinform со ссылкой на Al Jazeera.

Движение возглавляет 24-летний Абхиджит Дипке, недавно вернувшийся на родину после окончания Бостонского университета. Вернувшись, он решил перенести протест из социальных сетей на улицы. Поводом для объединения молодежи стали скандалы с утечками экзаменационных заданий и нарушениями при проведении вступительных испытаний.

История движения началась неожиданно. Председатель Верховного суда Индии в одной из дискуссий сравнил молодежь с тараканами.

— А что, если все тараканы объединятся? — ответил Дипке публикацией в X.

Пост мгновенно стал вирусным. Сегодня страница движения в Instagram насчитывает более 22 млн подписчиков — вдвое больше, чем у правящей партии страны.

Почти половина населения Индии, насчитывающей около 1,4 млрд человек, моложе 25 лет. В последние месяцы страну потрясли скандалы, связанные с утечками экзаменационных заданий и нарушениями при проведении вступительных тестов. Это вызвало широкий общественный резонанс среди студентов и абитуриентов.

После первой акции в Нью-Дели 6 июня протесты охватили Мумбаи, Бангалор и Нагпур.

Одним из участников лагеря стал 18-летний Сачин Кумар. Целый год он готовился к главному медицинскому вступительному экзамену страны, однако результаты были аннулированы после обнаружения утечки заданий.

— Это сломило меня. Студенты впадают в депрессию, и никому нет дела, — говорит он.

К занятиям Кумар так и не вернулся. В минувшие выходные около 1,7 млн абитуриентов пересдавали экзамен — он предпочел остаться в лагере.

Ситуацию обострили сообщения о самоубийствах более десяти студентов в период между первоначальным экзаменом и его пересдачей. Власти временно ограничили работу мессенджера Telegram, через который предположительно распространялись экзаменационные материалы, однако критики назвали эту меру недостаточной.

Полиция Нью-Дели пытается вынудить протестующих покинуть площадку: по словам участников акции, им периодически перекрывали доступ к воде и еде. Однако лагерь не сдается.