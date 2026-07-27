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    Массовая вырубка каштанов в Алматы попала на видео

    В Алматы вырубили здоровые деревья в одном из микрорайонов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Массовая вырубка каштанов в Алматы попала на видео
    Кадр из видео instagram.com/saltanattashimova_art/reels/

    На видео, опубликованном в социальных сетях, можно заметить, как в Медеуском районе Алматы на улице Жамакаева группа мужчин подметает улицу после вырубки деревьев. Зеленые насаждения лежат спиленные, и на срубах не заметно никаких болезней и повреждений. Рядом с местом инцидента идет строительство здания.

    В Управлении экологии Алматы отреагировали на видеозапись.

    — По вышеуказанному адресу сотрудниками управления осуществлён выезд, в ходе которого подтвердился факт вырубки зелёных насаждений, а именно каштанов. Управлением разрешение на вырубку зелёных насаждений по данному адресу не выдавалось,  — отметили в ведомстве.

    В связи с этим с организации, спилившей здоровые деревья, власти взяли гарантийное письмо с обязательством провести компенсационную посадку зелёных насаждений в 50-кратном размере в соответствии с требованиями правил содержания и защиты зелёных насаждений.

    Новые деревья должны быть высажены на землях общего пользования. Одновременно полицейские проверят место незаконной вырубки каштанов.

    Напомним, что с начала текущего года высажено более одного млн деревьев в рамках инициативы Главы государства «Таза Қазақстан».

    Таза Қазақстан Экология Вырубка деревьев Алматы
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор