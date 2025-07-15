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    23:24, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Массовая гибель рыбы в Мангистау: стали известны результаты проб воды

    7 июля на побережье села Баутино Тупкараганского района были обнаружены мёртвые рыбы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Минсельхозе назвали предположительную причину гибели рыбы в Мангистауской области
    Фото: МСХ

    На место выехали специалисты областного департамента экологии и управления рыбного хозяйства, которые взяли пробы морской воды. Сейчас стали известны результаты этих исследований.

    По информации департамента экологии Мангистауской области, в результате анализа, проведённого лабораторно-аналитическим отделом, загрязняющих веществ в пробах воды обнаружено не было.

    Тем не менее, уполномоченные органы продолжают мониторинг ситуации в Каспийском море. В случае повторения подобных инцидентов, специалисты просят жителей оперативно информировать об этом.

    Напомним, на побережье в населённых пунктах Баутино и Аташ Тупкараганского района были обнаружены тушки мёртвых рыб. Среди погибших видов — лещ, каракоз (вид сельдевидной рыбы), мальки и кефаль.

    Позже в Минсельхозе назвали предварительную причину гибели рыбы в Мангистауской области.

    Теги:
    Каспийское море Регионы Казахстана Рыбоводство Экология Мангистауская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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