Массовая гибель рыбы в Мангистау: стали известны результаты проб воды
7 июля на побережье села Баутино Тупкараганского района были обнаружены мёртвые рыбы, передает корреспондент агентства Kazinform.
На место выехали специалисты областного департамента экологии и управления рыбного хозяйства, которые взяли пробы морской воды. Сейчас стали известны результаты этих исследований.
По информации департамента экологии Мангистауской области, в результате анализа, проведённого лабораторно-аналитическим отделом, загрязняющих веществ в пробах воды обнаружено не было.
Тем не менее, уполномоченные органы продолжают мониторинг ситуации в Каспийском море. В случае повторения подобных инцидентов, специалисты просят жителей оперативно информировать об этом.
Напомним, на побережье в населённых пунктах Баутино и Аташ Тупкараганского района были обнаружены тушки мёртвых рыб. Среди погибших видов — лещ, каракоз (вид сельдевидной рыбы), мальки и кефаль.
Позже в Минсельхозе назвали предварительную причину гибели рыбы в Мангистауской области.