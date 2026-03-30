Масштабную обработку от саранчи запускают в Туркестанской области

В 2025 году саранчу зафиксировали в девяти районах области, особенно много вредителей было обнаружено в городе Арысь, Сарыагашском и Келесском районах.

По данным управления сельского хозяйства Туркестанской области, в 2026 году химическая обработка против особо опасной марокканской саранчи будет проведена на площади 408 тысяч гектаров.

— В том числе 328 тысяч гектаров будет обработано наземными распылителями, 72,3 тысячи гектаров — самолетом АН-2, еще 5,6 тысячи гектаров — подвесными распылителями и 2,1 тысячи гектаров обработают с помощью дронов, — сообщили в управлении сельского хозяйства.

Как рассказали в акимате, исследование на наличие марокканской саранчи планируется на площади 52,9 тысячи гектаров. С начала марта 2026 года Центр прогнозов провел весенний мониторинг.

К настоящему времени проверены очаговые зоны в городе Арысь, Сарыагашском и Келесском районах. Прогнозируется, что на этих территориях плотность залежей яиц саранчи может быть ниже, чем в прошлом году.

— Но есть опасность увеличения территории их размещения. В регионе проведен анализ фитосанитарной ситуации, определены 65 секторов. Обработка начнется, в зависимости от погоды, во второй декаде апреля, — сообщили в акимате.

Как говорят специалисты, одна самка саранчи откладывает около 100 яиц, поэтому, если их своевременно и полностью не уничтожить, количество вредителей быстро увеличивается. В прошлом году в порядке эксперимента на площади более 1000 гектаров зараженных полей был применен метод распахивания. В результате были повреждены 10-15% залежей ияц саранчи.

Для мониторинговых групп по борьбе с саранчой подготовлены места проживания, специальные штабы расположены в Келесе и Арыси.

В акимате заверили, что для предотвращения распространения вредителей — Созакский, Байдибекский районы и территории, граничащие с Узбекистаном, взяты под постоянное наблюдение.

В прошлом году на проведение защитных мероприятий против саранчовых из республиканского бюджета было выделено 7,1 миллиарда тенге.