Масштабную киберпреступную сеть раскрыли в Азербайджане

В результате оперативно-технических мероприятий был задержан гражданин Азербайджана Нихад Ахмед оглу Гаджиев. Решением суда арестованный заключен под стражу сроком на три месяца.

По данным следствия, Гаджиев занимался созданием и администрированием интернет-ресурса, функционирующего по принципу «даркнета». Через данную платформу осуществлялась незаконная продажа личных данных, а также иной информации, распространение которой запрещено законом.

Также СГБ установлено, что он совместно с сообщниками организовывал кибератаки на новостные порталы, в том числе xeberoxu.az, получая контроль над сайтами и внося изменения в публикуемые материалы.

Кроме того, злоумышленники предлагали пользователям загрузку вредоносных мобильных приложений - таких как Çarxla Qazan.apk и Paypal.apk, с помощью которых осуществлялся незаконный сбор персональных данных.

Отдельный элемент преступной схемы включал в себя создание поддельных интернет-страниц, имитирующих официальные сайты крупных азербайджанских компаний - İrşad Electronics, Baku Electronics, Xalq Bank и других. Эти фальшивые сайты распространялись в социальных сетях под видом реальных, с целью проведения фиктивных «скидочных акций» и сбора данных пользователей.

Киберпреступники также применяли технологии «Call Spoofing», позволяющие имитировать звонки с номеров, принадлежащих различным компаниям и частным лицам, а также рассылали поддельные SMS-сообщения от их имени. Кроме обмана граждан, подобные действия позволяли группе продавать услуги, связанные с кибермошенничеством.

В Службе государственной безопасности заявили, что расследование продолжается, ведется работа по установлению всех участников преступной схемы и масштабов утечки данных.

Ранее СГБ Азербайджана нейтрализовала группу контрабандистов, планировавших переправить в эту страну большую партию наркотических средств через Каспий.

В мае азербайджанские силовики задержали нескольких ключевых фигурантов, принимавших участие в создании террористической ячейки с целью подготовки крупных атак на территории республики.