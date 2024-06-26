Азербайджанские силовики нейтрализовали группу контрабандистов на Каспии

Государственная пограничная служба (ГПС) и Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана задержали членов организованной группы контрабандистов, планировавших переправить в Азербайджан большую партию наркотических средств через Каспий, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

— 25 июня в 00:17 Главный командный центр управления Береговой охраны в 500 метрах от берега обнаружил два неопознанных плавсредства, двигавшихся в направлении поселка Шорабад. В целях задержания пограничный корабль, охраняющий государственную границу, начал операцию преследования, — говорится в заявлении пресс-службы ГПС Азербайджана.

В ведомстве отметили, что нарушители не подчинились требованиям пограничников остановиться, выбросили наркотики в море и попытались скрыться. В ответ сотрудники ГПС применили оружие. В результате задержаны два члена экипажа одного из быстроходных плавсредств лайнерного типа и один из членов экипажа второго плавсредства.

Расследованием установлено, что трое задержанных являются гражданами Ирана, жителями города Бендер-Туркмен провинции Гюлистан (Бехман Гасим 1984 г. р., Нури Нурмамед Бахрамхалид 1983 г. р., Рахим Оунек Анна 1984 г. р.), которые незаконно пересекли госграницу для ввоза наркотических средств на территорию АР.

Фото: ГПС Азербайджана

Силовики также задержали двух граждан Азербайджана, прибывших на побережье, чтобы встретить группу контрабандистов из Ирана. Ими оказались Алиев Эльхан Надир оглу (1982 г. р.) и Мамедова Эсмира Гюльага гызы (1976 г. р.).

ГПС сообщили, что в настоящее время пограничные катера береговой охраны и водолазы проводят поиски пропавшего нарушителя границы — гражданина ИРИ Хамида Векила (1985 г. р.) и вещественных доказательств, брошенных в море. По данному факту проводятся оперативно-следственные и розыскные мероприятия.

Несколькими днями ранее азербайджанские пограничники предотвратили контрабанду наркотических средств из Ирана в Азербайджан. Так, служба погранотряда «Гёйтепе» погранвойск ГПС 18 июня пресекла попытку контрабанды марихуаны общим весом 11 кг 350 г.