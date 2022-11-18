Масштабное повышение налогов анонсировали в Великобритании

18 Ноября 2022, 07:19

18 Ноября 2022, 07:19

Масштабное повышение налогов анонсировали в Великобритании

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - На фоне падения экономического роста и ускоряющейся инфляции министр финансов Великобритании Джереми Хант представил план масштабного повышения налогов и сокращения государственных расходов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом в этом году прогнозируется рост экономики на 4,2%. Затем ВВП упадет в 2023 году на 1,4%, а в последующие три года вырастет на 1,3%, 2,6% и 2,7%», - отметил Джереми Хант, представляя в парламенте план по выходу из кризиса

Согласно расчетам британского кабмина, инфляция в Великобритании в этом году составит 9,1% и замедлится до 7,4% в 2023 году. Основными факторами роста цен стали повышение тарифов на энергоносители и увеличение стоимости продуктов питания.

Представленные меры, среди прочего, предусматривают снижение порога годовой заработной платы для максимальной ставки подоходного налога в 45% с нынешних 150 тысяч до 125 тысяч фунтов стерлингов.

Еще одним нововведением станет обложение налогом на транспортные средства владельцев электрокаров с апреля 2025 года. Ранее этот вид сборов платили только хозяева автомашин с двигателями внутреннего сгорания.

Сбор на прибыль энергетических компаний будет увеличен до 35% с нынешних 25% с 1 января до марта 2028 года, а на производителей электроэнергии будет наложен новый временный налог в размере 45%.

В британском министерстве финансов подсчитали, что повышение налогов наполнит государственную казну дополнительными 25 млрд фунтами стерлингов к 2027-2028 годам.

Помимо прочего, Джереми Хант объявил о решении правительства умерить рост государственных расходов, что позволит сэкономить до 30 млрд фунтов в течение ближайших пяти лет.

Впрочем, на фоне сокращений госрасходов предусматривается выделение дополнительного финансирования социальной сфере.

Например, пенсии и пособия будут проиндексированы на 10,1% для соответствия уровню инфляции, а бюджеты систем образования и здравоохранения будут значительно увеличены.

Фото: Andy Rain/EPA