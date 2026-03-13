Масштабная вакцинация скота и птицы стартует в Костанайской области

По данным управления ветеринарии, эпизоотическая ситуация в регионе – стабильная.

– По плану потребуется провести более 6,8 млн манипуляций, включая диагностику и профилактику заболеваний. Из них свыше 1 млн процедур придется на диагностические исследования, а более 5,7 млн — на профилактические меры, – пояснили ветеринары.

Особое внимание уделяется вакцинации животных. В этом году планируется привить 755 тысяч животных против бешенства, 1,26 млн голов против сибирской язвы и 1,94 млн животных против ящура.

Также запланирована вакцинация домашней птицы против высокопатогенного гриппа. Прививки и ревакцинацию должны пройти более 783 тысяч птиц. Кампания будет проходить в два этапа — весной (март–май) и осенью (август–ноябрь).

Кроме того, проведут диагностические исследования на бруцеллез. В этом году планируется проверить 458 тысяч голов крупного рогатого скота и более 566 тысяч голов мелкого рогатого скота.

Напомним, вакцинация сельскохозяйственных животных стартовала в конце февраля 2026 года в Алматы.