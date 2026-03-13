    04:07, 13 Март 2026 | GMT +5

    Масштабная вакцинация скота и птицы стартует в Костанайской области

    В 2026 году планируют провести почти 7 миллионов ветеринарных процедур для профилактики опасных болезней животных, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Нелли Нигматуллина/ Kazinform

    По данным управления ветеринарии, эпизоотическая ситуация в регионе – стабильная.

    – По плану потребуется провести более 6,8 млн манипуляций, включая диагностику и профилактику заболеваний. Из них свыше 1 млн процедур придется на диагностические исследования, а более 5,7 млн — на профилактические меры, – пояснили ветеринары.

    Особое внимание уделяется вакцинации животных. В этом году планируется привить 755 тысяч животных против бешенства, 1,26 млн голов против сибирской язвы и 1,94 млн животных против ящура.

    Также запланирована вакцинация домашней птицы против высокопатогенного гриппа. Прививки и ревакцинацию должны пройти более 783 тысяч птиц. Кампания будет проходить в два этапа — весной (март–май) и осенью (август–ноябрь).

    Кроме того, проведут диагностические исследования на бруцеллез. В этом году планируется проверить 458 тысяч голов крупного рогатого скота и более 566 тысяч голов мелкого рогатого скота.

    Напомним, вакцинация сельскохозяйственных животных стартовала в конце февраля 2026 года в Алматы.

     

    Дарья Аверченко
