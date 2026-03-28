Масштабная уборка после зимы охватила все районы Астаны

В Астане активно проводится очистка и мойка различных объектов городской инфраструктуры, таких как ограждения, остановочные павильоны, опоры освещения, дорожные знаки, дороги, тротуары и другие элементы. Также ведутся ремонтно-восстановительные работы во дворах, скверах, парках и т.д.

Фото: акимат Астаны

Активные работы по санитарной очистке ведутся во всех районах города. В районе Нура ведется системная работа по санитарной очистке и приведению территории в порядок. Осуществляется мойка улично-дорожной сети, очистка тротуаров, мостов, остановочных павильонов и других элементов городской инфраструктуры.

В районе Байқоңыр наряду с санитарной очисткой начаты ремонтно-восстановительные работы во дворах, скверах и парках. Проводится приведение в порядок детских и спортивных площадок, площадок для мусорных контейнеров, а также восстановление поврежденных элементов благоустройства.

В районе Алматы работы ведутся в усиленном режиме – ежедневно задействовано порядка 300 дорожных рабочих и более 250 единиц специализированной техники. Помимо мойки дорог и инфраструктуры, проводится кронирование зеленых насаждений, санитарная очистка остановочных комплексов, восстановление аншлагов и элементов ограждений.

В районе Есиль также начаты весенние ремонтно-восстановительные работы. Проводится восстановление брусчатки, а также ремонт накрывочных плит подпорной стены по улице Д. Конаева. Ежедневно осуществляется комплексная мойка городской инфраструктуры и др. В работах задействовано более 500 дорожных рабочих и свыше 200 единиц техники.

В районе Сарыарка также проводится масштабная санитарная очистка. Работы охватывают дорожное покрытие, подземные переходы, дворовые территории и уличную мебель. Параллельно ведется очистка остановочных павильонов и ремонт элементов благоустройства. В санитарной очистке задействовано более 735 единиц техники и 253 дорожных рабочих.

В районе Сарайшык задействовано более 200 единиц спецтехники и 400 дорожных рабочих. Проводится вывоз снега, уборка наносного и крупногабаритного мусора, очистка прибордюрной части, мойка тротуаров и мостов.

На сегодняшний день работы по санитарной очистке ведутся во всех шести районах столицы. Уборка тротуаров и дорожных покрытий проводится с помощью специальной техники, а также ежедневно устраняются мусор и грязь с газонов и др.