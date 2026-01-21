Масштабная цифровая модернизация госаппарата начнется в Казахстане

— В рамках реализации поручений Главы государства мы должны приступить к масштабной «цифровой модернизации» государственного аппарата. Ведется оцифровка реестра государственных функций. Осуществляется функциональный анализ с использованием искусственного интеллекта. Министерство финансов анализирует эффективность расходов на реализацию функций. Министерство национальной экономики проводит оптимизацию и приоритезацию функций с учетом достижения индикаторов, — сообщил он на заседании Правительства.

Далее, по его словам, проводится реинжиниринг и цифровизация государственных функций на платформе QazTech.

В результате будут обеспечены оптимизация расходов, цифровой мониторинг эффективности, а также повышение качества и скорости оказания услуг.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая заявил о необходимости улучшения организационной культуры в государственном секторе.