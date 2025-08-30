Масштабная операция: полиция Лондона показала аресты телефонных воров

В ходе операции осуществлено 20 задержаний участников организованных групп, занимающихся кражами мобильных телефонов. Мероприятия проводились в рамках целенаправленных рейдов по наиболее проблемным районам Лондона, что способствовало значительному снижению числа подобных преступлений.

Столичная полиция распространила видео, на котором показан арест шестерых участников одной из таких банд, произошедший в среду.

Задержанные в возрасте от 17 до 19 лет. Пятерых обвиняют в ограблениях, кражах и мошенничестве, а шестой арестован за хранение холодного оружия и каннабиса.

Лондон давно считается столицей телефонных краж. Почти каждый житель британской столицы так или иначе сталкивается с кражами телефонов - если не у него самого, то у кого-то из его знакомых в прошлом году наверняка похитили мобильное устройство.

В Лондоне каждые шесть минут совершается кража телефона, что в сумме составляет около 64 тысяч случаев в год. Уровень этих преступлений стремительно растет, и власти уже бьют тревогу: за последнее время их количество увеличилось на 150%.

Некоторые случаи краж телефонов сопровождаются насилием. В мае прошлого года 28-летний журналист Энт Нунан подвергся нападению грабителя, когда поздно ночью возвращался домой с концерта.

Неизвестный схватил его, потребовал отдать телефон и ударил. Нападение стало для Нунана неожиданностью, поскольку с физической агрессией он не сталкивался уже долгое время. После нападения он сообщил о случившемся в полицию и получил номер своего дела, однако дальнейших известий о ходе расследования так и не последовало.

Тем временем преступники продолжают действовать все наглее. В марте прошлого года полиция поймала одного из самых известных похитителей телефонов в Лондоне - Сонни Стрингера. Он передвигался на электровелосипеде, вырывая устройства у прохожих прямо в центре города. За час 28-летний преступник сумел похитить 24 телефона. Его приговорили к двум годам.

