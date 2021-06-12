Маслоэкстракционный завод стоимостью 15 млрд тенге строят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов сообщил о начале строительства маслоэкстракционного завода в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своей странице в социальной сети глава региона написал, что завод будет перерабатывать 370 тысяч тонн масличных культур в год. К. Аксакалов считает, что проблем с сырьем у предприятия не будет, поскольку область является лидером в стране по производству масличных культур.

«Ежегодно засевается 1 млн га - это треть всех площадей в республике. Запустив новый завод, мы сможем перерабатывать львиную долю маслосемян в регионе. Также на предприятии будут получать высокопротеиновые кормодобавки: жмых и шрот, которые сейчас завозятся из других регионов. ТОО «Маслодел» вкладывает 15 млрд тенге инвестиций. Будет создано свыше 200 постоянных рабочих мест», - проинформировал К. Аксакалов.

Рассказал аким области и о строительстве второй очереди свинокомплекса стоимостью 5 млрд тенге. Запуск проекта ожидается в начале августа, поголовье увеличится в два раза - до 100 тысяч. В этом году инвесторы намерены начать строительство новых корпусов и расширение свинокомплекса до 200 тысяч голов.