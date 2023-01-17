Маслихат Алматы утвердил ряд новых правил для города

17 Января 2023, 17:03

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошла внеочередная XXXII сессия городского маслихата, в ходе которой депутаты рассмотрели и утвердили ряд нормативно-правовых актов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В заседании приняли участие заместители акима города, руководители управлений, депутаты маслихата, члены общественного совета и представители экспертного сообщества.

В ходе сессии депутаты утвердили правила содержания и защиты зеленых насаждений, в разработке которых активное участие принимали ученые, озеленители и представители общественности.

Правила впервые вводят основные нормы и требования по поливу, в том числе организации поливочной системы, биологической обработке от вредителей и заболеваний зеленых насаждений, выбору более качественных посадочных материалов, соблюдению минимального расстояния от объектов до деревьев, проведению санитарной и формовочной обрезки деревьев.

Согласно новым правилам, при компенсационных посадках предусматривается высадка деревьев лиственных пород высотой не менее 2,5 метров с комом или хвойных пород высотой не менее 2 метров с комом с дальнейшим уходом в течение трех лет.

Значительно ужесточены требования к строительным компаниям, которые работают на территории с зелеными насаждениями. При проведении работ строительные организации обязаны выполнять требования для обеспечения их сохранности.

В ходе сессии депутаты маслихата также утвердили региональные правила отлова, временного содержания и умерщвления животных, правила их содержания и выгула. Эти документы позволят регулировать гуманный способ отлова, усовершенствуют работу по адаптации бездомных животных; предусматривают административные меры воздействия за жестокое обращение с животными.

Также депутаты приняли и утвердили решение по ставке туристского взноса для иностранцев в местах размещения туристов в размере 5% от стоимости пребывания. Подобная практика введена во многих ведущих туристических странах. Денежные средства, полученные от туристского взноса, будут направлены из местного бюджета на развитие туризма.

Депутаты также утвердили правила эксплуатации систем наружного освещения в Алматы. Основная цель – оптимизация мероприятий по содержанию и эксплуатации объектов наружного освещения, безопасности движения транспортных средств, а также создание единой световой концепции.

В целях обеспечения безопасности, а также снижения уровня преступности и повышения раскрываемости преступлений разработан проект решения маслихата «Об утверждении правил установки видеокамер и проведения мониторинга видеонаблюдения в местах массового скопления граждан при наличии согласия собственников в Алматы». Эти правила позволят при согласии собственников подключать к единой системе Центра оперативного управления департамента полиции видеокамеры коммерческих объектов. Полную оплату за канал связи берет на себя государственный орган. Благодаря нововведениям охват видеонаблюдения в городе расширится в четыре раза – до 128 тысяч камер.

Утвердили и состав земельной комиссии города и положения о ней. Состав утверждается ежегодно по истечении последующих 12 календарных месяцев.

Маслихатом в ходе сессии был избран новый состав окружных и участковых избирательных комиссий, а также члены избирательных комиссий вместо выбывших на оставшийся срок полномочий.

Депутаты также поддержали проект «Об установлении стимулирующих надбавок к должностным окладам работников коммунального государственного учреждения «Государственный региональный природный парк «Медеу».