Машина выехала на участников игры кокпар в Кызылординской области

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел 1 ноября 2025 года в селе Алгабас Шиелийского района во время игры кокпар, организованной жителем поселка Шиели. Позже, видео с места событий разлетелись в социальных сетях.

Отмечается, что во время игры на канал «102» сообщений о нарушениях не поступало. Вместе с тем, после появления видео была проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

Водитель автомобиля, зафиксированный на видеозаписи, установлен и доставлен в отдел полиции. В рамках досудебного расследования действиям всех участников происшествия будет дана правовая оценка.

Организатор игры привлечен к административной ответственности за нарушение установленного порядка.

Напомним, в июне 2025 года в Костанайской области наездник упал с лошади во время кокпара.