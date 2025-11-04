РУ
    19:35, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Машина выехала на участников игры кокпар в Кызылординской области

    Полиция Кызылординской области возбудила уголовное дело после появления в сети видео с игры кокпар в селе Алгабас. Водитель автомобиля, попавший в кадр, установлен и доставлен в отдел полиции, проводится досудебное расследование, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Машина выехала на участников игры кокпар в Кызылординской области
    кадр из видео

    По данным правоохранительных органов, инцидент произошел 1 ноября 2025 года в селе Алгабас Шиелийского района во время игры кокпар, организованной жителем поселка Шиели. Позже, видео с места событий разлетелись в социальных сетях.

    Отмечается, что во время игры на канал «102» сообщений о нарушениях не поступало. Вместе с тем, после появления видео была проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

    Водитель автомобиля, зафиксированный на видеозаписи, установлен и доставлен в отдел полиции. В рамках досудебного расследования действиям всех участников происшествия будет дана правовая оценка.

    Организатор игры привлечен к административной ответственности за нарушение установленного порядка.

    Напомним, в июне 2025 года в Костанайской области наездник упал с лошади во время кокпара.

