Машина выехала на участников игры кокпар в Кызылординской области
Полиция Кызылординской области возбудила уголовное дело после появления в сети видео с игры кокпар в селе Алгабас. Водитель автомобиля, попавший в кадр, установлен и доставлен в отдел полиции, проводится досудебное расследование, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным правоохранительных органов, инцидент произошел 1 ноября 2025 года в селе Алгабас Шиелийского района во время игры кокпар, организованной жителем поселка Шиели. Позже, видео с места событий разлетелись в социальных сетях.
Отмечается, что во время игры на канал «102» сообщений о нарушениях не поступало. Вместе с тем, после появления видео была проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.
Водитель автомобиля, зафиксированный на видеозаписи, установлен и доставлен в отдел полиции. В рамках досудебного расследования действиям всех участников происшествия будет дана правовая оценка.
Организатор игры привлечен к административной ответственности за нарушение установленного порядка.
Напомним, в июне 2025 года в Костанайской области наездник упал с лошади во время кокпара.