В Костанайской области лошадь упала на наездника во время кокпара

Видео с места событий накануне появилось в региональных СМИ. На кадрах видно, как лошадь падает на наездника.

В акимате Костанайского района сообщили, что медицинское сопровождение на соревнованиях было организовано в полном объёме — на всех спортивных площадках дежурили бригады скорой помощи. Сразу после происшествия пострадавшему спортсмену оперативно оказали первую медицинскую помощь.

По данным врачей, у него диагностирован вывих ноги. Состояние оценивается как удовлетворительное, участник находится под наблюдением медиков и передвигается самостоятельно. Угрозы для жизни и здоровья нет.

Организаторы заверили, что держат ситуацию на контроле и пожелали спортсмену скорейшего выздоровления.

Ранее в Павлодарской области произошёл аналогичный инцидент — лошадь вместе с всадником врезалась в столб. 16-летний наездник погиб на месте.