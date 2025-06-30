В Костанайской области лошадь упала на наездника во время кокпара
Инцидент произошел в селе Заречное Костанайского района во время проведения традиционных соревнований по кокпару, передает корреспондент агентства Kazinform.
Видео с места событий накануне появилось в региональных СМИ. На кадрах видно, как лошадь падает на наездника.
В акимате Костанайского района сообщили, что медицинское сопровождение на соревнованиях было организовано в полном объёме — на всех спортивных площадках дежурили бригады скорой помощи. Сразу после происшествия пострадавшему спортсмену оперативно оказали первую медицинскую помощь.
По данным врачей, у него диагностирован вывих ноги. Состояние оценивается как удовлетворительное, участник находится под наблюдением медиков и передвигается самостоятельно. Угрозы для жизни и здоровья нет.
Организаторы заверили, что держат ситуацию на контроле и пожелали спортсмену скорейшего выздоровления.
Ранее в Павлодарской области произошёл аналогичный инцидент — лошадь вместе с всадником врезалась в столб. 16-летний наездник погиб на месте.