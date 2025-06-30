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    21:27, 29 Июнь 2025 | GMT +5

    В Костанайской области лошадь упала на наездника во время кокпара

    Инцидент произошел в селе Заречное Костанайского района во время проведения традиционных соревнований по кокпару, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Костанайской области лошадь упала на наездника во время кокпара
    Кадр из видео

    Видео с места событий накануне появилось в региональных СМИ. На кадрах видно, как лошадь падает на наездника.

    В акимате Костанайского района сообщили, что медицинское сопровождение на соревнованиях было организовано в полном объёме — на всех спортивных площадках дежурили бригады скорой помощи. Сразу после происшествия пострадавшему спортсмену оперативно оказали первую медицинскую помощь.

    По данным врачей, у него диагностирован вывих ноги. Состояние оценивается как удовлетворительное, участник находится под наблюдением медиков и передвигается самостоятельно. Угрозы для жизни и здоровья нет.

    Организаторы заверили, что держат ситуацию на контроле и пожелали спортсмену скорейшего выздоровления.

    Ранее в Павлодарской области произошёл аналогичный инцидент — лошадь вместе с всадником врезалась в столб. 16-летний наездник погиб на месте.

    Теги:
    Кокпар Костанайская область Национальные виды спорта
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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