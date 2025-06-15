Машина протаранила автобус в Костанае, есть пострадавшие

По информации департамента полиции, в результате аварии травмы получили два пассажира автомобиля Chevrolet и водитель автобуса. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции. По факту ДТП собран необходимый материал.

Департамент полиции Костанайской области призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дороге.

Напомним, в начале июня в Астане автобус с пассажирами врезался опору информационного табло. В результате ДТП 15 пострадавших доставили в больницы города. Трех человек госпитализировали, в том числе девочку, 2017 года рождения, которой пришлось ампутировать ноги.

Также авария при участии маршрутного автобуса произошла в Алматы: там общественный транспорт столкнулся с пятью автомобилями.