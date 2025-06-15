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    21:08, 14 Июнь 2025 | GMT +5

    Машина протаранила автобус в Костанае, есть пострадавшие

    Возле железнодорожного вокзала в Костанае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля, пострадали три человека. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

    ДТП, автобус, Костанай
    Фото: кадр из видео

    По информации департамента полиции, в результате аварии травмы получили два пассажира автомобиля Chevrolet и водитель автобуса. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

    На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции. По факту ДТП собран необходимый материал.

    Департамент полиции Костанайской области призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дороге.

    Напомним, в начале июня в Астане автобус с пассажирами врезался опору информационного табло. В результате ДТП 15 пострадавших доставили в больницы города. Трех человек госпитализировали, в том числе девочку, 2017 года рождения, которой пришлось ампутировать ноги.

    Также авария при участии маршрутного автобуса произошла в Алматы: там общественный транспорт столкнулся с пятью автомобилями.

     

    Теги:
    ДТП Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Костанайская область Видео Костанай
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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