21 Мая 2022 14:58

Маршрут из Китая в Европу через Казахстан запускает датская компания

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Продолжительность доставки груза составит около 40 дней, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Railway Supply.

Датская компания Maersk запускает новое железнодорожное сообщение между Китаем и Европой через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Румынию.

Новый сервис Maersk соединяет по среднему коридору Китай и Европу через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Румынию.

«После прохождения границы на Хоргосе между Китаем и Казахстаном контейнеры прибывают по железной дороге на станцию Актау, где их загружают на баржу в Баку. Оттуда контейнеры направляются к терминалам APM в Поти (Грузия), где их загружают на фидерное судно в порт Констанца (Румыния). Затем груз отправляется в разные европейские страны», - говорится в сообщении датской компании.

Разработка нового маршрута началась в марте, а уже в апреле первый поезд отправился из Китая.

По словам менеджера компании Майи Парлагашвили, коридор имеет открытую пропускную способность, позволяющую нашим клиентам повысить устойчивость своей цепи поставок.

Это не единственный маршрут, проходящий через РК. Ранее сообщалось, что крупнейший финский грузовой оператор Nurminen Logistics объявил о запуске первого контейнерного маршрута из Китая через Казахстан, а представительство немецкой компании Hellmann Worldwide Logistics заявило, что запускает маршрутный поезд из Китая в Европу транзитом через Азербайджан и Казахстан.