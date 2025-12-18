Маршалловы Острова первыми в мире ввели базовый безусловный доход

Эксперты утверждают, что это первая в своем роде программа в мире.

— Мы, правительство, хотим убедиться, что никто не останется без внимания. 200 долларов на человека в квартал, что составляет около 800 долларов в год, не заставляют вас увольняться с работы…, но на самом деле это поднимает моральный дух людей, — заявил министр финансов Маршалловых островов Дэвид Пол.

Пол сказал, что выплаты предназначаются в качестве «системы социальной защиты», поскольку страна сталкивается с ростом цен и оттоком граждан.

Программа безусловного базового дохода финансируется за счет целевого фонда, созданного в рамках соглашения с Соединенными Штатами, которое, в частности, направлено на компенсацию Маршалловым островам за десятилетия американских ядерных испытаний. Фонд управляет активами на сумму более 1,3 млрд долларов, при этом США выделят еще 500 млн долларов до 2027 года.

Участники программы могут выбрать способ получения денег: на банковский счет, чеком или в виде криптовалюты в блокчейне через поддерживаемый правительством цифровой кошелек.

Вариант доставки криптовалюты, предполагающий перевод цифрового токена, известного как стейблкоин, привязанного к доллару США, был разработан для решения практической проблемы доставки денег через сотни отдаленных островов.

— Мы увидели потенциал в том, что может предложить блокчейн, — сказал министр финансов.

Однако, по словам экспертов, одних только цифровых платежей недостаточно для обеспечения финансовой доступности, особенно в такой стране, как Маршалловы острова, где интернет-связь нестабильна и часто прерывается.

Это не первый случай, когда Маршалловы острова экспериментируют с использованием криптовалюты. В 2018 году правительство пыталось создать национальную криптовалюту, известную как суверен, или SOV. Этот план в конечном итоге застопорился после предупреждений Международного валютного фонда (МВФ).

Маршалловы острова — архипелаг в Тихом океане, расположенный между Гавайями и Австралией, с населением около 42 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что Малайзия раздаст всем взрослым жителям страны по $24.

