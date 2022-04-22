Марш ультраправых в Иерусалиме привел к ракетным обстрелам между Израилем и сектором Газа

ИЕРУСАЛИМ. КАЗИНФОРМ - В ночь на четверг Израиль нанес авиаудары по объектам в секторе Газа после того, как боевики в палестинском анклаве выпустили ракеты по югу Израиля, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство The Times of Israel.

В среду сотни израильских ультранационалистов совершили демонстрацию «Марш флагов», пройдясь с флагами по преимущественно палестинским районам вокруг Старого города Иерусалима. Мероприятие состоялось несмотря на запрет полиции и угрозы движения ХАМАС.

Ранее представитель движения заявил, что ХАМАС «держит палец на курке» и выступил с угрозами в случае проведения запланированного марша израильских ультранационалистов через Иерусалим, добавив, что Израиль будет нести полную ответственность за последствия, если демонстрантам будет позволено «приблизиться к нашим святыням».

По сообщениям СМИ, данное заявление привело в замешательство полицию, у которой нет оснований не разрешать проведение марша, но которая помнит, что в прошлом году подобный марш в День Иерусалима спровоцировал попытку обстрела столицы из сектора Газа и фактически дал старт военной операции «Страж стен».

В полиции предложили перенести сроки проведения мероприятия и проработать план маршрута. Несмотря на это, организаторы «Марша флагов» отклонили просьбу полиции о переносе и провели мероприятие. К ним присоединился ультраправый депутат Итамар Бен Гвир.

Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что запретил члену Кнессета (парламента Израиля, прим. ред.) Итамару Бен Гвиру — ультранационалисту — присутствовать на митинге.

«Я не собираюсь позволять мелкой политике подвергать опасности человеческие жизни», — заявил Н. Беннет.

Организаторы мероприятия изначально планировали войти в Старый город через Дамасские ворота напрямик в мусульманский квартал и продолжить путь к Западной стене, однако израильская полиция успешно сдержала несколько сотен демонстрантов.

«Если бы это произошло, демонстранты были бы встречены лоб в лоб толпами верующих мусульман, собравшихся в Старом городе за несколько часов до начала разговения (ифтара) в Рамазан», - сообщают израильские СМИ.

Марш был воспринят палестинцами как провокационная демонстрация израильского контроля над спорным городом.

В ответ на марш из сектора Газа в ночь на четверг были выпущены пять ракет по израильскому городу Сдерот на юге страны. По сообщениям израильских СМИ, ракеты были перехвачены системой ПВО.

Тель-Авив возложил ответственность за ракетную атаку на ХАМАС, после чего израильские военно-воздушные силы нанесли ответные удары по военному посту и туннельному комплексу в секторе Газа, используемому для хранения веществ, предназначенных для производства ракетных двигателей.

Как сообщает палестинское агентство WAFA, израильская авиация выпустила ракеты по объектам в районах Зайтун и Нусейрат вблизи города Газа, а израильская армия открыла артиллерийский огонь по районам к востоку от Хан-Юниса Газа к востоку от лагеря беженцев Бурейдж на юге и в центральной части сектора Газа.

В четверг утром на Храмовой горе начались новые стычки между палестинцами и израильской полицией на фоне роста напряженности в городе.

По данным израильской полиции, десятки участников беспорядков в масках вошли в мечеть Аль-Акса и закрыли двери, после чего начали бросать камни и фейерверки в офицеров, которые ответили средствами для разгона беспорядков, сообщает The Times of Israel.

По данным организации «Красный Полумесяц» в ходе столкновений были ранены 20 палестинцев. Предположительно, несколько человек пострадали от слезоточивого газа. Ранее палестинские СМИ сообщали, что один человек был ранен резиновой пулей.

Столкновения происходят в четверг, в последний день разрешенный для посещения Храмовой горы евреями. Согласно многолетней сложившейся практике, немусульманам запрещено посещать это место в течение последних 10 дней месяца Рамазан.

Полиция также объявила об аресте семи жителей Восточного Иерусалима за организованные накануне беспорядки в мечети Аль-Акса, во время которых палестинцы забаррикадировались в мечети и бросали в полицию камни и бутылки с зажигательной смесью, сообщает Times of Israel.

В свою очередь, палестинские СМИ сообщают о применении резиновых пуль против мужчин и распылении перцового газа в женщин, которые находятся запертыми в мечети Аль-Акса.

Растущая напряженность возникает на фоне того, что в этом году еврейский праздник Песах совпадает со священным для мусульман месяцем Рамазан, при этом большое количество столкновений и насилия происходит на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме, известной также как Храмовая гора. Это место считается священным как для мусульман, так и для евреев.

Палестинские арабы называют евреев, которые приходят на Храмовую гору, «оккупантами» и «нарушителями», потому что считают, что своими постоянными визитами они нарушают святость мечети и выгоняют мусульманских верующих оттуда.

Для евреев это место не менее сакральное. Считается, что на этом месте раньше располагались два еврейских храма. Поэтому отдельные праворадикальные религиозные организации призывают снести мечеть и восстановить храм, который станет духовным центром для всего народа.

На этой неделе ракетная атака из сектора Газа по Израилю, ставшая первой за последние четыре месяца, привела к воздушным ударам израильской авиации по анклаву.