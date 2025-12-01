Маркетплейсы обяжут заключать договоры о защите прав потребителей в Казахстане

Как сообщил директор Департамента развития внутренней торговли Министерства торговли и интеграции РК Ансар Оразалиев, теперь электронные торговые площадки обязаны иметь внутренние правила и заключать с продавцами договоры, обеспечивающие соблюдение законодательства о защите прав потребителей. Эти правила включают требования к достоверной информации о товаре, гарантиям, доставке, возвратам и безопасности продукции.

— Площадки должны обеспечить сервис обращений и применять меры к продавцам при подтверждённых нарушениях. Кроме того, площадки обязаны хранить данные о продажах и рекламе в течение года и уведомлять пользователей о технических сбоях, — уточнил он во время брифинга в СЦК.

Кроме того, в рамках принятого нового Налогового кодекса усилены меры по обеспечению прозрачности деятельности в электронной торговле. В частности, утверждены Правила представления владельцами интернет-площадок сведений в органы государственных доходов о реализованных товарах, оказанных услугах и произведенных выплатах физическим лицам. Приказ вступит в силу с 1 января 2026 года.

— 14 ноября текущего года принят Национальный стандарт «Руководство по добросовестной практике взаимодействия между органами по оценке соответствия и уполномоченным изготовителем лицом». Стандарт устанавливает общие требования к добросовестной практике взаимодействия органов по оценке соответствия и уполномоченного изготовителем лица на всех этапах их взаимодействия, — сказал Ансар Оразалиев.

Он также сообщил, что Министерством юстиции проводятся уточнения по поправкам, которые предусматривают новые правовые инструменты охраны и защиты объектов интеллектуальной собственности, а также ужесточение санкций за незаконное использование товарных знаков и фирменных наименований.

— Министерством культуры проводится анализ контента маркетплейсов на предмет наличия запрещённых к распространению товаров. Эта работа направлена на предотвращение продажи продукции, нарушающей законодательство Республики Казахстан, а также на защиту и безопасности граждан, — добавил он.

Ранее стало известно о том, что электронная торговля в Казахстане выросла в семь раз с 2020 года.



