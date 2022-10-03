Маркетинг, туристы, статус – Тараз после включения во Всемирный список городов-ремесленников

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Древний Тараз стал первым городом в Казахстане, включенным во Всемирный список городов-ремесленников решением международной экспертной комиссии, высоко оценившей развитие ремесленного производства в регионе и исторические достопримечательности области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, 1 октября на территории историко-этнокультурного комплекса «Древний Тараз» состоялось оглашение решения экспертной комиссии, и открылась 4-дневная Международная выставка «Тараз - город ремесленников».

Принять участие в ярмарке-продаже сувенирной продукции приехало порядка двухсот ремесленников из России, Бразилии, Нидерландов, Индии, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана. В ее рамках проходят мастер-классы, конкурсы, экскурсионные туры по городу для участников выставки. Церемония официального включения Тараза в список городов-ремесленников приурочена к проведению международной недели моды «ASPARA FASHION WEEK».

Какие возможности включение Тараза во Всемирный список городов-ремесленников дает жамбылским ремесленникам и самому городу в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал вице-президент по Центральной Азии Всемирного совета ремесел в Азиатско-Тихоокеанском регионе Азиз Муртазаев.

- Как известно, с древних времен Тараз был важным звеном на Великом Шелковом пути и славился развитым ремесленничеством. Здесь работали мастера гончарного дела, ювелиры, ткачи, творили с шелком, войлоком, металлом. Сегодня наши ремесленники пытаются возродить древние технологии. Можете пояснить, что изменится для Тараза и его мастеров с появлением статуса города ремесленников?

- Хотелось бы, прежде всего, поздравить и жителей города, и ремесленников со столь значимым событием - вступлением Тараза во Всемирный список городов-ремесленников. Это поистине историческое событие не только для вашего города, но и для всей страны. Потому что это впервые в Казахстане. Я надеюсь, что это событие придаст стимул всему Казахстану в развитии ремесленничества, и ваша страна станет ближе к сети мотивированных городов-ремесленников.

- Сколько городов входит в этот список и как давно он существует?

- Список мировых городов ремесленников формируется с 2014 года. До сегодняшнего дня в него входили 55 городов мира. Тараз стал 56-м мировым городом ремесленников.

- Что представляет собою Всемирный совет ремесел? Каково его предназначение и функции?

- Всемирный совет ремесел - это организация, которая занимается объединением во всем мире ремесленнических организаций и мастеров. Включение Тараза в города-ремесленники - это международное признание. Значит, город достаточно развит в секторе ремесленничества. Это показывает социально-экономический статус, расширяет туристический потенциал города.

Это также инструмент маркетинга, поскольку такое обстоятельство будет вызывать интерес у зарубежных туристов, приглашать и мотивировать посетить такие города. Также Всемирный совет ремесел дает рекомендации администрации города, как развивать ремесленническую сферу.

В июле мы, как комиссия, объездили все ремесленнические объекты в Таразе, а также базары и культурные центры. И тогда дали рекомендацию, что у вас не хватает фестиваля ремесленников. Необходимо дать возможность местным ремесленникам показать себя, свои таланты и возможности. Необходимо приглашать и иностранных мастеров на подобные фестивали.

В целом, самое основное при принятии города во Всемирный список городов-ремесленников это то, что город включается во всемирную сеть городов-ремесленников, становится узнаваемым в мире. И теперь о Таразе будут знать все, кто интересуется ремесленничеством.

- Бывали ли Вы раньше в Таразе?

- Мне очень приятно быть в эти дни в Таразе, уже в третий раз я в вашем древнем прекрасном городе. И очень рад здесь видеть ремесленников со всего мира - из России, Узбекистана, Индии, Голландии и других стран.

В торжественной праздничной обстановке мы присуждаем городу Таразу статус всемирного города ремесленников, первому городу в Казахстане. Очень хочется, чтобы именно такой дух, такая праздничность сохранились на долгие годы. Надеемся, что такой красочный фестиваль будет проводиться каждый год, и приносить радость и народу Казахстана, и жителям города, и нашим умельцам. Мне очень приятно познакомиться здесь с мастерами из разных стран, с людьми, объединенными одной общей идеей творить прекрасное.

- В Таразе официально зарегистрировано 78 ремесленников, представляющих различные направления декоративно-прикладного искусства, народных промыслов. Что конкретно даст для наших жамбылских мастеров статус Тараза, как города ремесленников?

- Это даст возможность, например, участия в международных форумах. Очень хотелось бы, чтобы ремесленники из Тараза, мастера всего Казахстана тоже ездили в другие страны, участвовали в международных выставках, фестивалях. Это будет интересный обмен опытом, новые знакомства и профессиональные контакты.

И в то же время, что немаловажно, это новый расширенный рынок сбыта для своей продукции. Когда творческий человек создает изделие, и оно продается, это вдохновляет на создание новой продукции, на творческий поиск, на интересные свершения.

- В современном мире молодежь зачастую оторвана от корней своих предков, забывает традиции, не знает обычаев своего народа. Может ли ремесленничество как искусство помочь как-то исправить эту ситуацию, заинтересовать в поиске своих корней и истоков?

- Я бы очень хотел, чтобы именно молодежь интересовалась древними традициями своего народа, потому что это наша культура, наше наследство, и мы должны сохранять и передавать это следующему поколению. Важно чтобы родители приводили своих детей на выставки и мастер-классы по народному творчеству, ремесленничеству, знакомили и заинтересовывали их декоративно-прикладным искусством, культурой своего народа.