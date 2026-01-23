РУ
    21:40, 22 Январь 2026 | GMT +5

    Маралов выпустили в дикую природу Каркаралы

    В период с 2022 по 2032 годы на территории Каркаралинского государственного национального природного парка в Карагандинской области реализуется программа реинтродукции маралов, содержащихся в полувольных условиях, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов.

    Кадр из видео

    В соответствии с годовым планом работы по адаптации маралов, выращенных в полувольных условиях, выпуск в естественную среду обитания проводится поэтапно. В рамках данного плана 4 марала, находившиеся в полувольных условиях, были полностью выпущены на свободу, то есть в дикую природу.

    Маралы были выпущены в Кентском лесничестве, квартал 103, выдел 4, и их адаптация к природной среде взята под контроль.

    Данное мероприятие проведено в целях сохранения численности диких животных и восстановления их естественной среды обитания.

    Ранее министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев отмечал, что в стране усиливается работа по сохранению биоразнообразия. В Казахстане отмечается рост численности редких видов животных, таких как архар, джейран, кулан и тугайный олень.

    Завоз четырех тигров и восьми куланов в Казахстан планируется в 2026 году.

    Жанара Мухамедиярова
    Автор
