Маралов выпустили в дикую природу Каркаралы
В период с 2022 по 2032 годы на территории Каркаралинского государственного национального природного парка в Карагандинской области реализуется программа реинтродукции маралов, содержащихся в полувольных условиях, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов.
В соответствии с годовым планом работы по адаптации маралов, выращенных в полувольных условиях, выпуск в естественную среду обитания проводится поэтапно. В рамках данного плана 4 марала, находившиеся в полувольных условиях, были полностью выпущены на свободу, то есть в дикую природу.
Маралы были выпущены в Кентском лесничестве, квартал 103, выдел 4, и их адаптация к природной среде взята под контроль.
Данное мероприятие проведено в целях сохранения численности диких животных и восстановления их естественной среды обитания.
Ранее министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев отмечал, что в стране усиливается работа по сохранению биоразнообразия. В Казахстане отмечается рост численности редких видов животных, таких как архар, джейран, кулан и тугайный олень.
Завоз четырех тигров и восьми куланов в Казахстан планируется в 2026 году.