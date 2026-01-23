Маралов выпустили в дикую природу Каркаралы

В соответствии с годовым планом работы по адаптации маралов, выращенных в полувольных условиях, выпуск в естественную среду обитания проводится поэтапно. В рамках данного плана 4 марала, находившиеся в полувольных условиях, были полностью выпущены на свободу, то есть в дикую природу.

Маралы были выпущены в Кентском лесничестве, квартал 103, выдел 4, и их адаптация к природной среде взята под контроль.

Данное мероприятие проведено в целях сохранения численности диких животных и восстановления их естественной среды обитания.

Ранее министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев отмечал, что в стране усиливается работа по сохранению биоразнообразия. В Казахстане отмечается рост численности редких видов животных, таких как архар, джейран, кулан и тугайный олень.

Завоз четырех тигров и восьми куланов в Казахстан планируется в 2026 году.