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Манипуляция: В Швеции людям вживляют микрочипы вместо паспортов вакцинации

28 Января 2022 15:00
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Манипуляция: В Швеции людям вживляют микрочипы вместо паспортов вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях казахстанцы распространяют информацию о том, что жителям Швеции вместо паспортов вакцинации вживляют микрочипы. При этом новость подается таким образом, что выбора у шведов якобы нет. Это манипуляция, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

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На самом деле некоторые жители Швеции начали добровольно вживлять себе под кожу микрочипы задолго до начала пандемии COVID-19 и, соответственно, вакцинации против этой болезни. Первые жители этой страны вживили себе микрочипы размером с рисовое зернышко еще в августе 2017 года.

Такие чипы выполняли функции ключей-карт и банковских карт. Подробнее о них мы уже писали ранее.

С появлением паспортов вакцинации появилась возможность добавить содержащуюся в них информацию на микрочип. В связи с этим некоторые жители Швеции решили вживить себе чип,на котором будут храниться их данные о вакцинации, данные платежной карты и цифровые аналоги ключей-карт.

При этом имплантация такого чипа не является обязательной ни в Швеции, ни где-либо еще в мире.

На территории Швеции действует цифровой сертификат вакцинации ЕС. Вживлять его в виде чипа не нужно.

Таким образом, информация о том, что в Швеции людей чипируют вместо того, чтобы выдавать им паспорта вакцинации, является манипуляцией. Некоторые жители страны действительно вживляют себе чипы, однако происходит это исключительно по их собственному желанию, а помимо данных о вакцинации, в чипы добавляются данные платежных карт и иная информация. Паспорта вакцинации жителям Швеции выдаются в цифровом формате и вживлять их в виде чипа не требуется.

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#Общество   #Коронавирус в мире   #Фейки   #Швеция  
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