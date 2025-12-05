РУ
    13:09, 05 Декабрь 2025 | GMT +5

    Мангистауская область усиливает работу по привлечению инвесторов и реализации проектов

    В соответствии с поручениями Главы государства, озвученными в Послании народу Казахстана 8 сентября 2025 года, в Мангистауской области ведётся активная работа по привлечению инвестиций для обеспечения стабильного экономического развития региона, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат региона.

    Мангистауская область усиливает работу по привлечению инвесторов и реализации проектов
    Фото: акимат Мангистауской области

    За последние три года в основной капитал области привлечено свыше 2,9 трлн тенге. 

    Мангистауская область усиливает работу по привлечению инвесторов и реализации проектов
    Фото: акимат Мангистауской области

    По данным управления промышленности и индустриально-инновационного развития, с начала текущего года были запущены 17 проектов общей стоимостью около 230 млрд тенге, в результате чего создано порядка 550 постоянных новых рабочих мест.

    Мангистауская область усиливает работу по привлечению инвесторов и реализации проектов
    Фото: акимат Мангистауской области

    — До конца года планируется ввести в эксплуатацию ещё пять проектов общей стоимостью 38 млрд тенге. Кроме того, с начала года для привлечения крупных иностранных инвесторов и укрепления двустороннего сотрудничества проведено около 20 встреч с послами и консулами стран ближнего и дальнего зарубежья, а также с иностранными инвесторами, прибывшими для ознакомления с инвестиционными и торгово-экономическими возможностями региона, — сообщили в ведомстве.

    Мангистауская область усиливает работу по привлечению инвесторов и реализации проектов
    Фото: акимат Мангистауской области

    По информации областного управления промышленности и индустриально-инновационного развития, продолжается работа по расширению территории специальной экономической зоны морской порт Актау. В текущем году её площадь увеличена с 1,9 тыс. га до 4,4 тыс. га. Кроме того, ведётся работа по включению дополнительных земельных участков площадью около 23 тыс. га в состав СЭЗ.

    Мангистауская область усиливает работу по привлечению инвесторов и реализации проектов
    Фото: акимат Мангистауской области
    Теги:
    Инвестиции Регионы Казахстана Производство Промышленность Экономика Мангистауская область
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
