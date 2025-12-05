Мангистауская область усиливает работу по привлечению инвесторов и реализации проектов

За последние три года в основной капитал области привлечено свыше 2,9 трлн тенге.

Фото: акимат Мангистауской области

По данным управления промышленности и индустриально-инновационного развития, с начала текущего года были запущены 17 проектов общей стоимостью около 230 млрд тенге, в результате чего создано порядка 550 постоянных новых рабочих мест.

Фото: акимат Мангистауской области

— До конца года планируется ввести в эксплуатацию ещё пять проектов общей стоимостью 38 млрд тенге. Кроме того, с начала года для привлечения крупных иностранных инвесторов и укрепления двустороннего сотрудничества проведено около 20 встреч с послами и консулами стран ближнего и дальнего зарубежья, а также с иностранными инвесторами, прибывшими для ознакомления с инвестиционными и торгово-экономическими возможностями региона, — сообщили в ведомстве.

Фото: акимат Мангистауской области

По информации областного управления промышленности и индустриально-инновационного развития, продолжается работа по расширению территории специальной экономической зоны морской порт Актау. В текущем году её площадь увеличена с 1,9 тыс. га до 4,4 тыс. га. Кроме того, ведётся работа по включению дополнительных земельных участков площадью около 23 тыс. га в состав СЭЗ.