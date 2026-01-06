«Манчестер Юнайтед» уволил главного тренера

О решении было официально объявлено в понедельник на сайте «Манчестер Юнайтед». В заявлении говорится, что совет директоров «с сожалением принял это решение», посчитав текущий момент наиболее подходящим для перемен.

Поводом стала серия результатов, не оправдавших ожиданий ни руководства клуба, ни болельщиков, ни самого тренера. На данный момент команда занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

В клубе подчеркнули, что смена тренера должна «дать команде максимальные шансы улучшить итоговую позицию в чемпионате». Уже в ближайшем матче против «Бернли», который состоится в среду, команду временно возглавит бывший игрок «Юнайтед», а ныне тренер молодежной команды Даррен Флетчер.

В пресс-релизе клуб поблагодарил Аморима за проделанную работу и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере. Отдельно отмечается его вклад с момента назначения в ноябре 2024 года, включая выход «Манчестер Юнайтед» в финал Лиги Европы УЕФА, который пройдет в мае в Бильбао.

Отставка последовала после ничейного матча с «Лидсом», находящимся на 16-й позиции в чемпионате. После игры Аморим вновь публично выразил недовольство вмешательством руководства в его работу, напомнив, что изначально приходил в клуб в роли менеджера, а не только тренера.

По данным британских СМИ, официальному заявлению предшествовала встреча Аморима со спортивным директором Джейсоном Уилкоксом и исполнительным директором Омаром Беррадой. Отношения между тренером и руководством обострились на фоне разногласий по трансферной политике и распределению полномочий.

Всего под руководством Аморима «Манчестер Юнайтед» провел 63 матча, одержав 25 побед и потерпев 23 поражения.

