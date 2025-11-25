Экс-футболист сборной Казахстана стал тренером в российском клубе

В бытность футболистом Вадим Боровский играл за ведущие команды Казахстана, такие как «Шахтёр» и «Жетысу». Позже Боровский начал свой путь как тренер в футбольной академии алматинского «Кайрата».

Талант Боровского-тренера заметили за границей и пригласили на работу в столицу России в московский «Спартак».

В середине ноября стало известно, что Вадим Боровский пошел на повышение в «Спартаке»: его назначили тренером по физической подготовке основной команды московского клуба.

— В субботу для меня открылся новый этап — дебют в тренерском штабе «Спартака». Для меня это сбывшаяся мечта, — отметил Боровский.

Отметим, что Боровский — не единственный казахстанский футбольный тренер, работающий за границей. До недавнего времени главным тренерм литовского футбольного клуба «Жальгирис» был Владимир Чебурин.

