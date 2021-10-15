Маму и ее четырехлетнего сына спасли из горящей пятиэтажки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Маму и ее четырехлетнего сына спасли из горящей квартиры в пятиэтажном доме в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

14 октября в 16:00 на пульт «101» стали поступать звонки от обеспокоенных жителей о пожаре в Алмалинском районе, Тургут Озала, 57.

«По прибытию первого пожарного подразделения ПЧ-14 в ходе разведки было установлено горение открытым пламенем балкона на пятом этаже пятиэтажного жилого дома. Шел густой черный дым, из окна витража пятого этажа вырывались языки пламени. Горела мебель, пламя угрожало охватить всю крышу дома в считанные минуты. На лестничной клетке создалась высокая температура, плотное задымление, в квартирах остались заблокированы люди», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Начальником караула – руководителем смены старшим лейтенантом гражданской защиты Рустамом Уладиевым было принято решение о проведении спасательных работ и эвакуации людей из квартир горящего этажа звеном газодымозащитной службы с одновременным тушением пожара.

«Из-за сложившейся обстановки РТП-1 (руководителем тушения пожара) была дана команда личному составу, вскрыть входную дверь в квартиру и произвести спасение людей, а именно женщину с ребенком. Женщина просила о помощи, не могли выйти с квартиры на лестничный марш из-за сильного задымления и высокой температуры на уровне горящего этажа. Проникнув в квартиру, была обнаружена 34-летняя хозяйка и ее четырехлетний сын. Спасение производилось путем вывода. Старший пожарный Сабыржан Адильмурат и Абен Талант завернули ребенка в одеяло, вывели их через задымленную зону на свежий воздух. К счастью, спасенным медицинская помощь не понадобилась», - отметили в ДЧС.

Пожар локализован за 7 минут с момента прибытия, ликвидирован в 16:38 (26 минут с момента прибытия). В ликвидации пожара были задействованы два пожарных подразделения, пять единиц автотехники, 17 человек личного состава. Принятые меры обеспечили недопущение гибели и травматизма людей на пожаре и минимизировали ущерб от него.