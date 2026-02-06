Малоснежная зима и глубокое промерзание почвы зафиксированы в СКО

Как сообщила руководитель Северо-Казахстанского областного филиала РГП «Казгидромет» Кымбат Мергалимова, сеть агрометеорологических наблюдений охватывает всю территорию региона. Наблюдения проводятся не только в районах возделывания зерновых культур, но и на пастбищных угодьях.

— Известно, что продуктивность растениеводства на 70 процентов зависит от погодных условий, тогда как оставшиеся 30 процентов приходятся на агротехнологии. Вместе с тем несвоевременное проведение таких работ, как посев и уход за посевами, может привести к потере до 40 процентов урожая. В этой связи агрометеорологическая информация имеет особое значение для сельского хозяйства. С 2000 года в области сеть агрометеорологических наблюдений была расширена в 2,3 раза. В настоящее время на территории региона функционируют 28 пунктов наблюдений, — сказала Кымбат Мергалимова.

В регионе действуют 11 метеорологических станций, 13 автоматических агрометеорологических постов и четыре автоматические метеорологические станции.

Как отметила специалист, данные, получаемые с пунктов наблюдений, используются при подготовке агрометеорологических прогнозов, определении оптимальных сроков и способов проведения весеннего сева, а также для прогнозирования рисков распространения вредителей и заболеваний сельскохозяйственных культур.

— По состоянию на 1 февраля глубина промерзания почвы в области составляет от 45 до 146 сантиметров, что на 15-85 сантиметров больше по сравнению с 2025 годом и является неблагоприятным фактором для сельского хозяйства. Запасы воды в снежном покрове находятся в пределах 18-52 милиметров. На большей части территории области данный показатель на 27-65 процентов ниже климатической нормы и уровня прошлого года. Лишь в Тимирязевском и Уалихановском районах он близок к нормативным значениям. Количество атмосферных осадков, выпавших в период с ноября по январь, составило 37,2-121,9 милиметра. На большей части территории области этот объём превышает климатическую норму на 12-67 процентов. В то же время в Аккайынском районе, а также в северной части района имени Магжана Жумабаева количество осадков оказалось ниже нормы на 39-49 процентов, — сообщила Кымбат Мергалимова.

Ранее мы сообщали, что в Северо-Казахстанской области проводились измерения показателей снежного покрова для прогнозирования угрозы паводков.