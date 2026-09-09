Малый бизнес становится «невыгодным» для крупных компаний: как Налоговый кодекс ударил по ИП

Новый Налоговый кодекс, вступивший в силу с 1 января 2026 года в Казахстане, создал ситуацию, при которой юридическим лицам становится экономически невыгодно работать с индивидуальными предпринимателями, применяющими упрощенный налоговый режим, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом на пресс-конференции в Астане заявил председатель правления Палаты налоговых консультантов Андрей Хорунжий.

Напомним, что с 1 января 2026 года в Казахстане вступил в силу новый Налоговый кодекс, существенно изменивший условия работы малого бизнеса.

Одной из ключевых проблем стало то, что расходы юридических лиц на общеустановленном режиме по сделкам с ИП и ТОО на упрощенной декларации не относятся на вычеты по КПН. В результате работа с такими предпринимателями стала для многих компаний экономически менее привлекательной.

— Казалось бы, режим замечательный, государство разрешает иметь доход почти в 2,5 млрд теңге, я не являюсь плательщиком налога на добавленную стоимость, я могу привлекать любое количество работников. Но как только становится вопрос, что я продаю свои товары, работы, услуги юридическим лицам, — в данном случае возникает простая экономическая ситуация: когда я оплачиваю, например, 2% налога, как это сейчас установлено с оборота, или 4 или 6%, как это можно предусматривать по решению соответствующего органа власти, юридическое лицо, так как не относит расходы на меня на вычеты, дополнительно теряет 20% в виде КПН, — пояснил ⁠Андрей Хорунжий.

Особенно чувствительной эта проблема является для строительной отрасли, где значительная часть работ выполняется через субподрядчиков, малые компании и специализированные бригады. В итоге налоговые условия могут отражаться не только на положении малого бизнеса, но и на конечной стоимости строительных проектов, в том числе жилья.

Последствия уже заметны в секторе малого бизнеса. За семь месяцев 2026 года количество зарегистрированных субъектов ИП сократилось на 219 тыс., или 11,7%, а действующих — на 203 тыс., или 11,3%.

В качестве одного из решений Палата налоговых консультантов совместно с Союзом строителей Казахстана предлагают создать для индивидуальных предпринимателей общеустановленный режим на базе упрощенного налогового учета — первоначально в пилотном формате.

По мнению Хорунжего, общеустановленный режим сам по себе может оказаться выгоднее для предпринимателя.

— Общеустановленный налоговый режим для тех же индивидуальных предпринимателей достаточно выгоден. Потому что, например, если моя маржа составляет 10%, то размер моего налога становится равным 1%. Это даже ниже, чем минимальная ставка для упрощенного налогового режима, — объяснил он.

При этом основными препятствиями для перехода ИП на общеустановленный режим спикер назвал сложность расчета КПН и необходимость ведения бухгалтерского учета.

— Если сам налоговый режим будет устанавливать простой учет доходов и расходов, то в данном случае налоговая отчетность для таких предпринимателей сложится всего из двух строк — доходов и расходов. Разница между ними — это либо прибыль, либо выток, и, соответственно, прибыль облагается 10%, что, как я уже говорил, с точки зрения экономики может привести к более выгодным налоговым условиям, — отметил ⁠Андрей Хорунжий.

По его словам, значительную часть такого учета можно автоматизировать через цифровые сервисы, электронные счета-фактуры и другие инструменты. В таком случае государство сможет получать необходимую информацию о деятельности предпринимателя и формировать предварительную налоговую декларацию.

Еще одним предложением стало внедрение в государственных закупках механизма корректировки ценовых предложений с учетом налогового режима участника. По мнению инициаторов, это позволит обеспечить более равные условия конкуренции.

Ранее Министерство национальной экономики РК вынесло на общественное обсуждение новые поправки в Налоговый кодекс.