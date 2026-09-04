Что изменится в Налоговом кодексе: проект поправок вынесли на обсуждение

Поправки сформированы по итогам работы Проектного офиса и профильных рабочих групп с учетом практики применения нового Налогового кодекса и поступивших обращений от государственных органов, бизнес-сообщества и других заинтересованных сторон.

Предлагаемые изменения охватывают вопросы инвестиционной политики, развития инструментов финансирования бизнеса, стимулирования инвестиционной активности, отдельных отраслевых налоговых механизмов и налогового администрирования.

В части инвестиционной и миграционной политики предлагается:

установить отдельный порядок налогообложения для обладателей «Алтын визы» и членов их семей;

отменить для инвесторов МФЦА сбор в размере 7 000 МРП за выдачу документа, подтверждающего статус резидента РК;

предусмотреть возможность возмещения инвесторам расходов на создание объектов инфраструктуры за счет налоговых платежей;

восстановить отдельные ранее действовавшие нормы налогообложения для приоритетных инвестиционных проектов и лиц, заключивших Соглашение об инвестициях.

Для совершенствования отдельных налоговых механизмов предлагается:

на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года освободить физических лиц от ИПН по доходам от операций с цифровыми активами через казахстанских провайдеров;

освободить от НДС факторинговые и форфейтинговые операции банков второго уровня;

относить на вычеты расходы на маркировку товаров в размере 150% фактически понесенных затрат.

Также предусматриваются уточнения в применении социальных налоговых вычетов, признании доходов по неисполненным обязательствам и отдельные уточнения для сельхозтоваропроизводителей.

Ряд поправок касается отдельных отраслевых вопросов. В частности, предлагается уточнить порядок определения мировой цены нефти с использованием формулы «Brent минус скидка на KEBCO», сохранить переходный период для применения ранее установленных пониженных ставок НДПИ по соответствующим месторождениям, поэтапно снижать дополнительный зачет по НДС в размере 80% для сельхозтоваропроизводителей с последующим исключением механизма к 2035 году, а также, уточнить освобождение от акциза экспорт энергетических напитков.

Отдельный блок посвящен налоговому администрированию. Предлагается уточнить порядок признания доходов нерезидентов по финансовым займам, сроки и порядок выписки ЭСФ, в том числе при операциях с нерезидентами, порядок зачета НДС, уплаченного за нерезидента, а также восстановить норму о выдаче сертификатов резидентства РК.

Кроме того, предлагается уточнить условия применения специального налогового режима для самозанятых, исключив возможность его применения учредителями ТОО и акционерами АО.

В документе отмечается, что поправки направлены на точечную корректировку отдельных положений Налогового кодекса с учетом практики его применения, снижение административных барьеров и создание более понятных условий для инвестиционной и деловой активности.

Проект Закона находится на публичном обсуждении до 25 сентября.

Ранее сообщалось, что НДС на лекарства и медизделия в Казахстане могут установить на уровне 5%.