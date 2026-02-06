РУ
    15:31, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Малыш-батыр весом более шести килограммов родился в Туркестанской области

    Состояние матери и новорожденного оценивается как стабильное и удовлетворительное, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: управление здравоохранения Туркестанской области

    В Ордабасинском районе Туркестанской области на свет появился новорожденный весом 6015 граммов и ростом 63 сантиметра. Роды прошли в многопрофильной центральной районной больнице.

    Из-за крупных размеров плода врачи приняли решение провести кесарево сечение.

    — С учетом медицинских показаний и веса ребенка родоразрешение провели оперативным путем. Операция прошла успешно. Состояние матери и новорожденного оценивается как удовлетворительное, они находятся под наблюдением специалистов, — сообщили в больнице.

    По словам врачей, дети весом более шести килограммов появляются на свет крайне редко, особенно в районных больницах. Такие роды требуют особой подготовки, слаженной работы бригады и постоянного контроля состояния матери и ребенка.

    Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо. Медики продолжают наблюдение, чтобы обеспечить новорожденному безопасную адаптацию и исключить возможные осложнения.

    Ранее сообщалось, что в Шымкенте 31-летняя женщина родила тройню и стала мамой семерых детей. Из роддома новорожденных встречали отец и четверо старших братьев и сестер.

    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
