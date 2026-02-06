Малыш-батыр весом более шести килограммов родился в Туркестанской области

В Ордабасинском районе Туркестанской области на свет появился новорожденный весом 6015 граммов и ростом 63 сантиметра. Роды прошли в многопрофильной центральной районной больнице.

Из-за крупных размеров плода врачи приняли решение провести кесарево сечение.

— С учетом медицинских показаний и веса ребенка родоразрешение провели оперативным путем. Операция прошла успешно. Состояние матери и новорожденного оценивается как удовлетворительное, они находятся под наблюдением специалистов, — сообщили в больнице.

По словам врачей, дети весом более шести килограммов появляются на свет крайне редко, особенно в районных больницах. Такие роды требуют особой подготовки, слаженной работы бригады и постоянного контроля состояния матери и ребенка.

Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо. Медики продолжают наблюдение, чтобы обеспечить новорожденному безопасную адаптацию и исключить возможные осложнения.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте 31-летняя женщина родила тройню и стала мамой семерых детей. Из роддома новорожденных встречали отец и четверо старших братьев и сестер.