Малые промышленные площадки для новых производств открывают в Туркестанской области

Для предпринимателей уже созданы 21 малая производственная площадка общей площадью 238 гектаров.

Фото: СЦК

— В рамках проекта планируется построить 248 зданий и создать около 5 тысяч рабочих мест. На сегодняшний день построено 40 зданий и запущены 32 проекта. Создано около 2 тысяч рабочих мест. На территории парка открыты производства по производству мебели, систем дождевального орошения, напитков, морозильников и строительных материалов, — сказал спикер.

Фото: СЦК

По словам акима, в дальнейшем парк позволит наладить выпуск видеокамер, медицинской мебели, бытовой химии и экспортировать часть продукции.

За десять месяцев текущего года объем промышленного производства в регионе достиг 1,3 трлн тенге, что составляет 113,4% роста. По темпам развития промышленности область вошла в первую пятерку регионов страны.