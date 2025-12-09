РУ
    12:16, 09 Декабрь 2025

    Малые промышленные площадки для новых производств открывают в Туркестанской области

    В регионе начали развивать новые возможности для местного производства и переработки. Здесь стартовал проект «Малый промышленный парк», сообщил аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров на брифинге в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    Фото: СЦК
    Фото: СЦК

    Для предпринимателей уже созданы 21 малая производственная площадка общей площадью 238 гектаров.

    Фото: СЦК
    Фото: СЦК

    — В рамках проекта планируется построить 248 зданий и создать около 5 тысяч рабочих мест. На сегодняшний день построено 40 зданий и запущены 32 проекта. Создано около 2 тысяч рабочих мест. На территории парка открыты производства по производству мебели, систем дождевального орошения, напитков, морозильников и строительных материалов, — сказал спикер.

    Фото: СЦК
    Фото: СЦК

    По словам акима, в дальнейшем парк позволит наладить выпуск видеокамер, медицинской мебели, бытовой химии и экспортировать часть продукции.

    За десять месяцев текущего года объем промышленного производства в регионе достиг 1,3 трлн тенге, что составляет 113,4% роста. По темпам развития промышленности область вошла в первую пятерку регионов страны.

