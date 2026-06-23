Малые ГЭС планируется построить на 32 водохранилищах и каналах в Казахстане

— Разрабатывается проектно-сметная документация на строительство малых гидроэлектростанций на Самаркандском водохранилище в Карагандинской области, Каргалинском водохранилище в Актюбинской области и Каракольском водохранилище в области Абай. Также Казводхозом ведутся подсчеты для разработки документации по 23 проектам. В качестве приоритетных объектов в рамках Дорожной карты определены Каратомарское и Верхне-Тобольское водохранилища в Костанайской области, магистральный канал «Аяк-Кунчан» в области Жетысу и Большой Келесский магистральный канал в Туркестанской области, — говорится в сообщении Министерства водных ресурсов и ирригации.

В ведомстве отметили, что для установки малых ГЭС на транзитных участках Большого Алматинского канала в Енбекшиказахском районе РГП «Казводхоз» заключен меморандум с частным инвестором.

— По итогам реализации всех проектов общий объем выработки электроэнергии на объектах РГП «Казводхоз» составит 30 МВт в год. На балансе предприятия уже имеются три малых ГЭС: на Сергеевском гидроузле в Северо-Казахстанской области, на Интумакском водохранилище в Карагандинской области и на гидроузле «Достык» на реке Хоргос, — сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане к 2029 году построят три новых водохранилища.