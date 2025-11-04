Мальдивы запретили курение родившимся после 2007 года

Власти островного государства запретили употребление и продажу табака всем, кто родился после 1 января 2007 года, включая туристов.

Министерство здравоохранения страны объявило, что для этого поколения станет незаконным как покупать, так и употреблять табачные изделия. Запрет направлен на защиту молодежи от вреда, связанного с курением, подчеркнули в ведомстве.

Заместитель председателя Совета по борьбе с табаком Мальдивской Республики Ахмед Афаал отметил в интервью BBC, что введенный ранее запрет на вейпинг стал «важным шагом к формированию поколения, свободного от табака».

Новый запрет охватывает все виды табака, а розничные продавцы обязаны проверять возраст покупателей.

По информации местного Минздрава, меры соответствуют обязательствам государства по Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, целью которой является глобальная борьба с эпидемией курения.

Ранее сообщалось, что туристы жалуются на распространение лихорадки денге на Мальдивах.