РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    05:58, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Мальдивы запретили курение родившимся после 2007 года

    Мальдивы стали первой страной в мире, где вводится общенациональный запрет на курение для молодого поколения, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Мальдивы, Мальдивские острова
    Фото: aa.com.tr

    Власти островного государства запретили употребление и продажу табака всем, кто родился после 1 января 2007 года, включая туристов.

    Министерство здравоохранения страны объявило, что для этого поколения станет незаконным как покупать, так и употреблять табачные изделия. Запрет направлен на защиту молодежи от вреда, связанного с курением, подчеркнули в ведомстве.

    Заместитель председателя Совета по борьбе с табаком Мальдивской Республики Ахмед Афаал отметил в интервью BBC, что введенный ранее запрет на вейпинг стал «важным шагом к формированию поколения, свободного от табака».

    Новый запрет охватывает все виды табака, а розничные продавцы обязаны проверять возраст покупателей.

    По информации местного Минздрава, меры соответствуют обязательствам государства по Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, целью которой является глобальная борьба с эпидемией курения.

    Ранее сообщалось, что туристы жалуются на распространение лихорадки денге на Мальдивах.

    Теги:
    Туризм Запреты Мальдивы Курение
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор
    Сейчас читают