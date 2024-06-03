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    00:05, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Мальдивы запрещают въезд в страну израильтянам

    Мальдивы
    Фото: Asad Photo Maldives/Pexels

    По рекомендации правительства Мальдив президент этой исламской страны принял решение запретить въезд на ее территорию израильтянам. В законодательство должны быть внесены соответствующие поправки, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Мальдивская Республика готовится запретить въезд на свою территорию гражданам Израиля. О таком решении президента страны Мохамеда Муиззу, принятом по рекомендации кабинета министров, объявил на пресс-конференции в воскресенье, 2 июня, министр национальной безопасности и технологий Али Ихсан.

    Для вступления в силу этого решения требуется внесение поправок в законодательство, говорится в сообщении президентской администрации.

    Островное государство в Индийском океане, не поддерживающее дипломатических отношений с Израилем, пошло на такой шаг в знак солидарности с палестинцами сектора Газа.

    Согласно пресс-релизу офиса президента Мальдив, глава государства также распорядился организовать кампанию по сбору средств для оказания помощи палестинцам через Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Для оценки потребностей нуждающихся палестинцев власти исламской страны назначат специального посланника.

    Ранее сообщалось, что Казахстан и Мальдивы подписали соглашение о безвизовом режиме.

    Теги:
    Туризм сектор Газа Палестино-израильский конфликт Мировые новости Израиль
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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